３月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
鈴木 和子さん（83歳）内郷高坂町桜井 ３月７日よりあいばるファミリーホール泉館
緑川 平壽さん（80歳）田人町黒田字久保 ３月12日よりJA葬祭ラポール錦
深谷 キクさん（93歳）中岡町四丁目 ３月６日よりアルコ会館 勿来
青木美代子さん（77歳）三和町渡戸字日渡 ３月13日よりJA葬祭ラボール三和
三浦 幸子さん（86歳）勿来町酒井酒井原 ３月10日よりアルコ会館 勿来
佐藤ヨネ子さん（93歳）常磐西郷町金山 ３月11日よりさがみ葬斎会館 いわき
吉田 春衛さん（90歳）泉滝尻一丁目 ３月15日よりあいぱるホール泉会館
本田 眞國さん（87歳）小名浜大原 ３月13日より本多斎苑 小名浜
山崎康一郎さん（68歳）双葉郡浪江町大字赤宇木字石築 ３月11日よりアルコ会館 勿来
山形 佳子さん（48歳）北茨城市華川町臼場 ３月11日よりアルコ会館 中郷
