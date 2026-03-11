３月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

鈴木 和子さん（83歳）内郷高坂町桜井 ３月７日よりあいばるファミリーホール泉館緑川 平壽さん（80歳）田人町黒田字久保 ３月12日よりJA葬祭ラポール錦深谷 キクさん（93歳）中岡町四丁目 ３月６日よりアルコ会館 勿来青木美代子さん（77歳）三和町渡戸字日渡 ３月13日よりJA葬祭ラボール三和三浦 幸子さん（86歳）勿来町酒井酒井原 ３月10日よりアルコ会館 勿来佐藤ヨネ子さん（93歳）常磐西郷町金山 ３月11日よりさがみ葬斎会館 いわき吉田 春衛さん（90歳）泉滝尻一丁目 ３月15日よりあいぱるホール泉会館本田 眞國さん（87歳）小名浜大原 ３月13日より本多斎苑 小名浜

山崎康一郎さん（68歳）双葉郡浪江町大字赤宇木字石築 ３月11日よりアルコ会館 勿来

山形 佳子さん（48歳）北茨城市華川町臼場 ３月11日よりアルコ会館 中郷

