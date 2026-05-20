５月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

蓬田 榮佑さん（83）好間町上好間字馬場前 ５月15日より家族葬ホール 家族物語 好間慶徳 善元さん（71）中間町 ５月20日よりアルコ会館 勿来楠本ヨウ子さん（80）四倉町字西四丁目 ５月５日より海嶽寺荒川 信さん（65）勿来町酒井堀ノ内 ５月22日よりアルコ会館 勿来愛川 政勝さん（81）内郷高坂町一丁目 ５月22日より葬祭ホール堀坂會館草野 直子さん（93）小名浜字船引場 ５月22日よりライフケア小名浜会堂須藤しのぶさん（61）鹿島町走熊字坪下 ５月15日より家族葬ホール 家族物語平金子たにゑさん（99）郷ケ丘一丁目 ５月22日よりせきのホール

寺内 フサさん（96）双葉郡大熊町大字熊字旭台 ５月20日よりアルコ会館 泉

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