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お悔やみ

５月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

蓬田　榮佑さん（83）好間町上好間字馬場前　５月15日より家族葬ホール 家族物語 好間
慶徳　善元さん（71）中間町　５月20日よりアルコ会館 勿来
楠本ヨウ子さん（80）四倉町字西四丁目　５月５日より海嶽寺
荒川　　信さん（65）勿来町酒井堀ノ内　５月22日よりアルコ会館 勿来
愛川　政勝さん（81）内郷高坂町一丁目　５月22日より葬祭ホール堀坂會館
草野　直子さん（93）小名浜字船引場　５月22日よりライフケア小名浜会堂
須藤しのぶさん（61）鹿島町走熊字坪下　５月15日より家族葬ホール 家族物語平
金子たにゑさん（99）郷ケ丘一丁目　５月22日よりせきのホール

寺内　フサさん（96）双葉郡大熊町大字熊字旭台　５月20日よりアルコ会館 泉
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