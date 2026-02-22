２月２１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

柳沼 正次さん（74歳）郷ヶ丘 ２月22日よりアルコ会館 いわき高野 マサさん（87歳）勿来町四沢作田 ２月23日よりあいばるホールアデイ勿来会館紺野 勲さん（85歳）小名浜大原字丁新地 ２月23日より本多斎苑 小名浜尾口幸太郎さん（81歳）四倉町字西四丁目 ２月23日よりJA葬祭ラボール四倉塩見 元彦さん（84歳）平字旧城跡 ２月19日より総合葬祭せきの鈴木 茂さん（90歳）田人町旅人字熊ノ倉 ２月23日よりやすらぎの杜遠野和田 智康さん（89歳）平中塩字岸 ２月25日よりJA葬祭ラポール平窪日野 忍さん（56歳）勿来町四沢作田 ２月23日よりセレモニーホールしんえい緑川 伸江さん（63歳）仁井田町 ２月23日よりライフケア小名浜会堂

寺木 節夫さん（78歳）日立市川尻町 ２月20日よりあいばるファミリーホール高萩館

佐藤 茂さん（66歳）北茨城市中郷町石岡 ２月19日よりあいばるホール磯原会館

大高貴美代さん（86歳）高萩市高浜町 ２月19日よりあいばるファミリーホール高萩館

ＡＩで編集を行いました。

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン