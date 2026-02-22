２月２１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
柳沼 正次さん（74歳）郷ヶ丘 ２月22日よりアルコ会館 いわき
高野 マサさん（87歳）勿来町四沢作田 ２月23日よりあいばるホールアデイ勿来会館
紺野 勲さん（85歳）小名浜大原字丁新地 ２月23日より本多斎苑 小名浜
尾口幸太郎さん（81歳）四倉町字西四丁目 ２月23日よりJA葬祭ラボール四倉
塩見 元彦さん（84歳）平字旧城跡 ２月19日より総合葬祭せきの
鈴木 茂さん（90歳）田人町旅人字熊ノ倉 ２月23日よりやすらぎの杜遠野
和田 智康さん（89歳）平中塩字岸 ２月25日よりJA葬祭ラポール平窪
日野 忍さん（56歳）勿来町四沢作田 ２月23日よりセレモニーホールしんえい
緑川 伸江さん（63歳）仁井田町 ２月23日よりライフケア小名浜会堂
寺木 節夫さん（78歳）日立市川尻町 ２月20日よりあいばるファミリーホール高萩館
佐藤 茂さん（66歳）北茨城市中郷町石岡 ２月19日よりあいばるホール磯原会館
大高貴美代さん（86歳）高萩市高浜町 ２月19日よりあいばるファミリーホール高萩館
