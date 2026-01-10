１月９日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 平地区 故人氏名 山口 一男さん(94歳) 住所 平下神谷字岸前 喪主 山口 勇二さん 告別式 12日よりリリーブホールかべや 故人氏名 渡邉 好孝さん(89歳) 住所 平中神谷前河原町 喪主 渡邉 好信さん 告別式 13日よりリリーブホールかべや

吉田 祐享さん（81歳）泉町滝尻字六枚内 1月12日アルコ会館泉

黒木 剛さん（50歳）小名浜字中原 1月11日アルコ会館泉

堀井 恭子さん（94歳）金山町朝日台 1月11日家族葬ホール家族物語泉

渡邊 和子さん（88歳）好間町北好間 1月12日家族葬ホール家族物語好間

髙津 喜春さん（81歳）小名浜下神白字綱取 1月14日メモリアルホールみよの杜

一刀 和子さん（83歳）平下神谷 1月11日いわき迎賓館さがみ典礼 江幡睦四郎さん（95歳）泉町三丁目 12月24日アルコ会館泉吉田 祐享さん（81歳）泉町滝尻字六枚内 1月12日アルコ会館泉黒木 剛さん（50歳）小名浜字中原 1月11日アルコ会館泉堀井 恭子さん（94歳）金山町朝日台 1月11日家族葬ホール家族物語泉渡邊 和子さん（88歳）好間町北好間 1月12日家族葬ホール家族物語好間髙津 喜春さん（81歳）小名浜下神白字綱取 1月14日メモリアルホールみよの杜一刀 和子さん（83歳）平下神谷 1月11日いわき迎賓館さがみ典礼 原田 登さん（93歳）双葉郡浪江町大字高瀬字根木内 1月13日JA葬祭ラポール四倉

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン





