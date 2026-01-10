１月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 山口 一男さん(94歳)
- 住所
- 平下神谷字岸前
- 喪主
- 山口 勇二さん
- 告別式
- 12日よりリリーブホールかべや
- 故人氏名
- 渡邉 好孝さん(89歳)
- 住所
- 平中神谷前河原町
- 喪主
- 渡邉 好信さん
- 告別式
- 13日よりリリーブホールかべや
江幡睦四郎さん（95歳）泉町三丁目 12月24日アルコ会館泉
吉田 祐享さん（81歳）泉町滝尻字六枚内 1月12日アルコ会館泉
黒木 剛さん（50歳）小名浜字中原 1月11日アルコ会館泉
堀井 恭子さん（94歳）金山町朝日台 1月11日家族葬ホール家族物語泉
渡邊 和子さん（88歳）好間町北好間 1月12日家族葬ホール家族物語好間
髙津 喜春さん（81歳）小名浜下神白字綱取 1月14日メモリアルホールみよの杜
一刀 和子さん（83歳）平下神谷 1月11日いわき迎賓館さがみ典礼
原田 登さん（93歳）双葉郡浪江町大字高瀬字根木内 1月13日JA葬祭ラポール四倉
