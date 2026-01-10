福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
山口　一男さん(94歳)
住所
平下神谷字岸前
喪主
山口　勇二さん
告別式
12日よりリリーブホールかべや
故人氏名
渡邉　好孝さん(89歳)
住所
平中神谷前河原町
喪主
渡邉　好信さん
告別式
13日よりリリーブホールかべや
江幡睦四郎さん（95歳）泉町三丁目　12月24日アルコ会館泉
吉田　祐享さん（81歳）泉町滝尻字六枚内　1月12日アルコ会館泉
黒木　　剛さん（50歳）小名浜字中原　1月11日アルコ会館泉
堀井　恭子さん（94歳）金山町朝日台　1月11日家族葬ホール家族物語泉
渡邊　和子さん（88歳）好間町北好間　1月12日家族葬ホール家族物語好間
髙津　喜春さん（81歳）小名浜下神白字綱取　1月14日メモリアルホールみよの杜
一刀　和子さん（83歳）平下神谷　1月11日いわき迎賓館さがみ典礼

原田　　登さん（93歳）双葉郡浪江町大字高瀬字根木内　1月13日JA葬祭ラポール四倉
