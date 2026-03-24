３月２３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
樋口 静夫さん（72歳）郷ヶ丘一丁目 ３月24日よりJA葬祭ラポール平
竹内 隆子さん（88歳）小名浜岡小名一丁目 ３月24日より本多斎苑 小名浜
片寄 孝貞さん（87歳）平山崎字明シ内 ３月23日よりJA葬祭ラボール平
吉田 金重さん（88歳）平中平窪字細田 ３月26日よりJA葬祭ラボール平窪
緒形 ミチさん（102歳）平字紺屋町 ３月24日よりあいばるホール磐城会館
吉田 一さん（87歳）山田町道端 ３月23日よりセレモニーホールしんえい
藤沼ハル子さん（98歳）勿来町関田北町 ３月26日よりあいばるホールアデイ勿来会館
渡邊テル子さん（92歳）平中塩字一水口 ３月26日よりライフケア平会堂
新藤 勇次さん（76歳）鹿島町御代 ３月27日よりメモリアルホールみよの杜
渡邉 ユキさん（97歳）双葉郡富岡町大字上手岡字下千里 ３月24日よりかげつ斎苑 好間
竹内 隆子さん（88歳）小名浜岡小名一丁目 ３月24日より本多斎苑 小名浜
片寄 孝貞さん（87歳）平山崎字明シ内 ３月23日よりJA葬祭ラボール平
吉田 金重さん（88歳）平中平窪字細田 ３月26日よりJA葬祭ラボール平窪
緒形 ミチさん（102歳）平字紺屋町 ３月24日よりあいばるホール磐城会館
吉田 一さん（87歳）山田町道端 ３月23日よりセレモニーホールしんえい
藤沼ハル子さん（98歳）勿来町関田北町 ３月26日よりあいばるホールアデイ勿来会館
渡邊テル子さん（92歳）平中塩字一水口 ３月26日よりライフケア平会堂
新藤 勇次さん（76歳）鹿島町御代 ３月27日よりメモリアルホールみよの杜
渡邉 ユキさん（97歳）双葉郡富岡町大字上手岡字下千里 ３月24日よりかげつ斎苑 好間
ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン