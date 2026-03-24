３月２３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

樋口 静夫さん（72歳）郷ヶ丘一丁目 ３月24日よりJA葬祭ラポール平竹内 隆子さん（88歳）小名浜岡小名一丁目 ３月24日より本多斎苑 小名浜片寄 孝貞さん（87歳）平山崎字明シ内 ３月23日よりJA葬祭ラボール平吉田 金重さん（88歳）平中平窪字細田 ３月26日よりJA葬祭ラボール平窪緒形 ミチさん（102歳）平字紺屋町 ３月24日よりあいばるホール磐城会館吉田 一さん（87歳）山田町道端 ３月23日よりセレモニーホールしんえい藤沼ハル子さん（98歳）勿来町関田北町 ３月26日よりあいばるホールアデイ勿来会館渡邊テル子さん（92歳）平中塩字一水口 ３月26日よりライフケア平会堂新藤 勇次さん（76歳）鹿島町御代 ３月27日よりメモリアルホールみよの杜

渡邉 ユキさん（97歳）双葉郡富岡町大字上手岡字下千里 ３月24日よりかげつ斎苑 好間

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