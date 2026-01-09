１月８日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

【いわき市内】

————————————————– 今回はＡＩを使っております。ご了承ください。————————————————–【いわき市内】————————————————– 小宅 奏子様（69歳）

・自宅：中間町六丁目

・家族葬：1月8日

・場所：家族葬ホール 家族物語 勿来 西山 充子様（92歳）

・自宅：常磐関船町迎

・告別式：1月8日

・場所：かげつ斎苑 湯本 渡邊 德子様（91歳）

・自宅：平下平窪字味噌農

・家族葬：12月30日

・場所：清翔苑平 木村 誠志様（90歳）

・自宅：平字五色町

・告別式：1月9日

・場所：かげつ斎苑 好問 宇津木 茂様（97歳）

・自宅：平赤井比良三丁目

・告別式：1月13日

・場所：JA葬祭ラボール平 九里 良一樣（75歳）

・自宅：好間町上好間字上野原

・葬場祭：1月11日

・場所：かげつ斎苑 好間 大平 喜好様（95歳）

・自宅：平下神谷字馬場塚

・告別式：1月8日

・場所：JA葬祭ラボール平 大須賀 良夫様（83歳）

・自宅：小川町上小川字伊吾内

・家族葬：1月12日

・場所：JA葬祭ラボール平窪 知地 秀子様（94歳）

・自宅：小名浜諏訪町

・告別式：1月12日

・場所：アルコ会館 いわき 石井 和子様（87歳）

・自宅：常磐上湯長谷町五反田

・告別式：1月6日

・場所：かげつ斎苑 湯本 松崎 トシ子様（97歳）

・自宅：平小泉字東

・告別式：1月9日

・場所：JA葬祭ラボール平 佐藤 達夫様（45歳）

・自宅：四倉町上柳生子宮下

・告別式：1月11日

・場所：JA葬祭ラボール四倉 廣瀬 則子様（74歳）

・自宅：常磐湯本町栄田

・家族葬：12月28日

・場所：家族葬ホール 家族物語 勿来 村上 喜一樣（71歳）

・自宅：常磐上湯長谷町湯台堂

・告別式：1月7日

・場所：かげつ斎苑 湯本 佐藤 將文様（80歳）

・自宅：平下平窪字味噌農

・告別式：1月11日

・場所：JA葬祭ラボール平窪 佐藤 ツマ様（93歳）

・自宅：小川町柴原字宮ノ前

・告別式：1月11日

・場所：JA葬祭ラボール平 坂本 博雄様（96歳）

・自宅：四倉町細谷字民野町

・告別式：1月12日

・場所：JA葬祭ラボール四倉 新妻 一文様（89歳）

・自宅：平原高野字高原

・告別式：1月8日

・場所：JA葬祭ラボールかべや 佐藤 栄子様（93歳）

・自宅：内郷綴町一之坪

・家族葬：1月5日

・場所：葬祭ホール堀坂會館 市川 裕子様（59歳）

・自宅：中央台鹿島三丁目

・家族葬：1月9日

・場所：JA葬祭ラボールかべや 岩塚 カツ子様（92歳）

・自宅：川前町下桶売字五味沢

・葬場祭：1月9日

・場所：セレモニーホールくさの彩華 田中 ヨネ子様（95歳）

・自宅：平下大越字南横手

・告別式：1月11日

・場所：JA葬祭ラボールかべや 白土 千枝子様（79歳）

・自宅：江名字北町

・告別式：1月13日

・場所：しらた斎場 ファミリオ神白 高木 初枝様（102歳）

・自宅：江畑町江ノ上

・葬場祭：1月8日

・場所：JA葬祭ラポール錦 坂内 絹代様（84歳）

・自宅：小名浜岡小名二丁目

・告別式：1月6日

・場所：総合葬祭せきの 荻野 輝美様（60歳）

・自宅：三和町渡戸字宿

・告別式：1月9日

・場所：JA葬祭ラボール三和 野口 孝寛様（67歳）

・自宅：三和町合戸字入数

・家族葬：12月31日

・場所：自宅 ————————————————–

【いわき市外】

————————————————– 大塚 幸様（93歳）

・自宅：北茨城市中郷町上桜井

・告別式：1月7日

・場所：あいばるホール磯原会館 豊田 しつ江様（90歳）

・自宅：高萩市高萩

・告別式：12月30日

・場所：あいばるホール高萩会館 田口 明弘様（89歳）

・自宅：北茨城市磯原町上相田

・告別式：1月9日

・場所：アルコ会館 中郷 鳥村 毅様（63歳）

・自宅：北茨城市中郷町日棚

・告別式：1月9日

・場所：あいばるホール磯原会館 西澤 章様（83歳）

・自宅：高萩市大字上手鋼

・告別式：1月11日

・場所：あいばるホール高萩会館 石橋 しげ子様（90歳）

・自宅：高萩市安良川

・葬場祭：1月8日

・場所：やまとセレモニーホール 高萩 木村 保充様（88歳）

・自宅：双葉郡大熊町大字熊字熊町

・告別式：1月12日

・場所：あいぱるホール泉会館 三瓶 久子様（86歳）

・自宅：双葉郡富岡町大字上手岡字下千里

・告別式：1月6日

・場所：かげつ斎苑 好間 小暮 勉子様（88歳）

・自宅：高萩市高浜町

・告別式：1月5日

・場所：自宅 佐藤 勝明様（81歳）

・自宅：北茨城市中郷町小野矢指

・告別式：12月26日

・場所：あいばるホール磯原会館 佐藤 雅廣様（85歳）

・自宅：北茨城市中郷町汐見ヶ丘

・告別式：12月28日

・場所：あいばるファミリーホール中郷館 菅波 節子様（96歳）

・自宅：双葉郡 某町大字前原

・告別式：1月9日

・場所：三本木会館 佐藤 長男様（81歳）

・自宅：北茨城市関本町関本中

・告別式：1月5日

・場所：あいばるホール磯原会館 大坂 よしゑ様（86歳）

・自宅：高萩市本町1の54

・告別式：12月30日

・場所：あいばるホール高森会館 山内 豊子様（89歳）

・自宅：双葉郡 葉町大字北田

・葬場祭：1月12日

・場所：三本木会館 葉 詳しくはこちら

