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お悔やみ

４月４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

久之浜・大久地区

故人氏名
神長　利己さん(86歳)
住所
久之浜町久之浜字立
喪主
神長 己美子さん
告別式
７日山光堂メモリアルホール海賓館　※花環は辞退
渡辺　敬子さん（90歳）明治団地　３月26日より地福院
藤咲　正義さん（88歳）植田町根小屋　４月５日よりアルコ会館 勿来
遠藤　紀男さん（79歳）平字白銀町　４月７日より九品寺檀信徒会館
鈴木キミ子さん（96歳）平字菱川町　４月８日よりせきのホール
星　　重勝さん（77歳）錦町宮ノ前　４月７日より北茨城市営斎場 やすらぎ聖苑
駒木　定男さん（75歳）好間町下好間　４月２日よりライフケア好問会堂
小松　宗一さん（76歳）小名浜字松之中　４月９日よりライフケア小名浜会堂
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