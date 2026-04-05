４月４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 神長 利己さん(86歳)
- 住所
- 久之浜町久之浜字立
- 喪主
- 神長 己美子さん
- 告別式
- ７日山光堂メモリアルホール海賓館 ※花環は辞退
渡辺 敬子さん（90歳）明治団地 ３月26日より地福院
藤咲 正義さん（88歳）植田町根小屋 ４月５日よりアルコ会館 勿来
遠藤 紀男さん（79歳）平字白銀町 ４月７日より九品寺檀信徒会館
鈴木キミ子さん（96歳）平字菱川町 ４月８日よりせきのホール
星 重勝さん（77歳）錦町宮ノ前 ４月７日より北茨城市営斎場 やすらぎ聖苑
駒木 定男さん（75歳）好間町下好間 ４月２日よりライフケア好問会堂
小松 宗一さん（76歳）小名浜字松之中 ４月９日よりライフケア小名浜会堂
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