２月２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

関根 幸子さん（89歳）中央台高久一丁目 ２月３日よりアルコ会館泉佐藤 清さん（90歳）平塩字宮前 １月29日よりライフケア平会堂伊藤美智子さん（79歳）錦町江栗一丁目 ２月４日よりアルコ会館勿来遠藤 タケさん（85歳）中央台高久 １月30日よりライフケア平会堂荒木ヱイ子さん（92歳）内郷綴町榎下 ２月４日よりあいぱるホール磐城会館遠藤 征治さん（82歳）渡辺町田部 １月31日よりライフケア小名浜会堂斎藤 誠さん（74歳）中央台鹿島三丁目 １月30日よりアルコ会館いわき松崎カツ子さん（82歳）平泉崎 ２月３日よりJA葬祭ラポールかべや熊田 一男さん（94歳）常磐湯本町傾城 １月29日よりライフケア湯本会堂吉村ヒサ子さん（94歳）平中山字矢ノ倉 ２月３日よりJA葬祭ラポール平足立 君子さん（95歳）常磐上湯長谷町五反田 ２月４日よりライフケア湯本会堂

池田 光子さん（76歳）双葉郡大熊町大字熊字新町 ２月２日よりアルコ会館いわき

ＡＩで編集を行いました。

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン