２月２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
関根 幸子さん（89歳）中央台高久一丁目 ２月３日よりアルコ会館泉
佐藤 清さん（90歳）平塩字宮前 １月29日よりライフケア平会堂
伊藤美智子さん（79歳）錦町江栗一丁目 ２月４日よりアルコ会館勿来
遠藤 タケさん（85歳）中央台高久 １月30日よりライフケア平会堂
荒木ヱイ子さん（92歳）内郷綴町榎下 ２月４日よりあいぱるホール磐城会館
遠藤 征治さん（82歳）渡辺町田部 １月31日よりライフケア小名浜会堂
斎藤 誠さん（74歳）中央台鹿島三丁目 １月30日よりアルコ会館いわき
松崎カツ子さん（82歳）平泉崎 ２月３日よりJA葬祭ラポールかべや
熊田 一男さん（94歳）常磐湯本町傾城 １月29日よりライフケア湯本会堂
吉村ヒサ子さん（94歳）平中山字矢ノ倉 ２月３日よりJA葬祭ラポール平
足立 君子さん（95歳）常磐上湯長谷町五反田 ２月４日よりライフケア湯本会堂
池田 光子さん（76歳）双葉郡大熊町大字熊字新町 ２月２日よりアルコ会館いわき
