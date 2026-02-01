２月１４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

吉田 新一さん（92歳）小川町西小川字大沢田 ２月17日よりJA葬祭ラポール平窪齋藤 禮子さん（93歳）小名浜上神白字館下 ２月17日よりあいばるファミリーホール泉館小野寺克男さん（92歳）内郷高坂町一丁目 ２月16日より吉成斎苑 花の葬送高崎 秀夫さん（92歳）遠野町根岸字畑 ２月17日よりやすらぎの杜遠野小野 治彦さん（67歳）小名浜林城字江越 ２月17日よりメモリアルホールみよの杜

熊川 馨さん（96歳）双葉郡浪江町大字請戸字新町 ２月13日よりあいばるホール泉会館

佐藤 幸位さん（92歳）双葉郡富岡町大字大管字大平 ２月15日より家族葬ホール 家族物語 勿来

大胡 長子さん（95歳）北茨城市大津町 ２月17日よりあいばるホール大津会館

瀧口 文子さん（96歳）北茨城市大津町北町 ２月12日よりあいばるホール磯原会館

