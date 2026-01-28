１月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

門馬マスヱさん（95歳）平絹谷字小塙 28日よりアルコ会館いわき磯上 百代さん（96歳）常磐西郷町落合 29日より吉成斎苑佐川 和江さん（89歳）勿来町四沢潮見台 29日よりセレモニーホールしんえい飯塚 哲也さん（70歳）泉玉露三丁目 31日よりアルコ会館 泉矢吹 操平さん（84歳）平下神谷字仲田 23日よりJA葬祭ラボール四倉新妻チサエさん（84歳）平赤井字田中 23日よりライフケア好問会堂高橋セツ子さん（89歳）平下神谷字後原 24日よりJA葬祭家族葬ホールかべや高橋 和子さん（85歳）錦町南城 29日よりアルコ会館勿来渡邊 郁夫さん（93歳）小名浜西君ヶ塚町 23日より本多商苑 小名浜小野 テルさん（89歳）添野町桑木町 25日よりセレモニーホールしんえい志賀美智男さん（72歳）小名浜字燈籠原 24日よりライフケア小名浜会堂渡部 誠さん（98歳）中央台鹿島三丁目 31日よりアルコ会館いわき志賀 久敏さん（61歳）平字正月町 29日よりかげつ斎苑 好間櫛田 節子さん（82歳）勿来町窪田町通1丁目 30日よりセレモニーホールしんえい遠藤 明さん（83歳）小名浜大原字東細野地 30日よりライフケア小名浜会堂

仁田 文男さん（95歳）北茨城市大津町北町 28日よりアルコ会館 北茨城

