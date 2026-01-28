１月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 作田 せつよさん(89歳)
- 住所
- 四倉町字西二丁目
- 喪主
- 作田 一浩さん
- 告別式
- 29日よりリリーブホールさんえい
門馬マスヱさん（95歳）平絹谷字小塙 28日よりアルコ会館いわき
磯上 百代さん（96歳）常磐西郷町落合 29日より吉成斎苑
佐川 和江さん（89歳）勿来町四沢潮見台 29日よりセレモニーホールしんえい
飯塚 哲也さん（70歳）泉玉露三丁目 31日よりアルコ会館 泉
矢吹 操平さん（84歳）平下神谷字仲田 23日よりJA葬祭ラボール四倉
新妻チサエさん（84歳）平赤井字田中 23日よりライフケア好問会堂
高橋セツ子さん（89歳）平下神谷字後原 24日よりJA葬祭家族葬ホールかべや
高橋 和子さん（85歳）錦町南城 29日よりアルコ会館勿来
渡邊 郁夫さん（93歳）小名浜西君ヶ塚町 23日より本多商苑 小名浜
小野 テルさん（89歳）添野町桑木町 25日よりセレモニーホールしんえい
志賀美智男さん（72歳）小名浜字燈籠原 24日よりライフケア小名浜会堂
渡部 誠さん（98歳）中央台鹿島三丁目 31日よりアルコ会館いわき
志賀 久敏さん（61歳）平字正月町 29日よりかげつ斎苑 好間
櫛田 節子さん（82歳）勿来町窪田町通1丁目 30日よりセレモニーホールしんえい
遠藤 明さん（83歳）小名浜大原字東細野地 30日よりライフケア小名浜会堂
仁田 文男さん（95歳）北茨城市大津町北町 28日よりアルコ会館 北茨城
