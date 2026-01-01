１月２６日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

吉田 サトさん（99歳）平字堂根町 28日カトリックいわき教会

吉田 豊壽さん（88歳）江名字安竜 28日しらた斎場塩屋崎

小野 博さん（74歳）小名浜岡小名字塩田 28日家族葬ホール 家族物語小名浜

黒澤 貞子さん（91歳）中岡町五丁目 28日アルコ会館勿来

尾崎 嘉子さん（84歳）内郷高坂町一丁目 23日総合葬祭せきの

加藤 峯子さん（89歳）小名浜字松之中 28日さがみ葬斎会館いわき

山崎 智子さん（83歳）来町四沢作田 28日さがみ勿来斎場

馬上アサ子さん（100歳）平水品字根岸 26日JA葬祭ラポールかべや






