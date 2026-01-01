福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

１月２６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

馬上アサ子さん（100歳）平水品字根岸　26日JA葬祭ラポールかべや
吉田　サトさん（99歳）平字堂根町　28日カトリックいわき教会
吉田　豊壽さん（88歳）江名字安竜　28日しらた斎場塩屋崎
小野　　博さん（74歳）小名浜岡小名字塩田　28日家族葬ホール 家族物語小名浜
黒澤　貞子さん（91歳）中岡町五丁目　28日アルコ会館勿来
尾崎　嘉子さん（84歳）内郷高坂町一丁目　23日総合葬祭せきの
加藤　峯子さん（89歳）小名浜字松之中　28日さがみ葬斎会館いわき
山崎　智子さん（83歳）来町四沢作田　28日さがみ勿来斎場
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン




月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP