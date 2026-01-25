１月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 渡邉 武さん(87歳)
- 住所
- 四倉町上仁井田字夕円
- 喪主
- 渡邉 順子さん
- 告別式
- 26日リリーブホールさんえい
志賀トヨ子さん（92歳）好間町北好間字上ノ台 22日家族葬ホール家族物語好間
猪狩 俊子さん（102歳）内郷高坂町一丁目 23日家族葬ホール家族物語好間
髙原 廣さん（96歳）常磐藤原町大畑 26日吉成斎苑ふぁみりぃ
酒井サクミさん（91歳）市四倉町字梅ケ丘 19日JA葬祭ラポールかべや
鈴木 春英さん（89歳）平下大越字細田 28日JA葬祭ラポールかべや
山城 新さん（77歳）勿来町関田御城前 26日アルコ会館勿来
蛭田 滿男さん（92歳）山田町井上 26日アルコ会館勿来
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン
猪狩 俊子さん（102歳）内郷高坂町一丁目 23日家族葬ホール家族物語好間
髙原 廣さん（96歳）常磐藤原町大畑 26日吉成斎苑ふぁみりぃ
酒井サクミさん（91歳）市四倉町字梅ケ丘 19日JA葬祭ラポールかべや
鈴木 春英さん（89歳）平下大越字細田 28日JA葬祭ラポールかべや
山城 新さん（77歳）勿来町関田御城前 26日アルコ会館勿来
蛭田 滿男さん（92歳）山田町井上 26日アルコ会館勿来
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン