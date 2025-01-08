３月３１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 四條 茂夫さん(69歳)
- 住所
- 四倉町上仁井田字雁又
- 喪主
- 四條 淳子さん
- 告別式
- ４月４日、リリーブホールかべや ※花環は辞退
鈴木 定勝さん（82歳）内郷御台境町鬼越 ４月１日よりかげつ斎苑 好間
草野 孝夫さん（80歳）小名浜下神白 ４月２日よりJA葬祭ラボール四倉
四家 典子さん（84歳）江名字北町 ３月28日よりしらた斎場ファミリオ神白
中村 英雄さん（82歳）好間町下好間字大館 ３月27日よりライフケア好間会堂
菅波 賢二さん（85歳）平鎌田字岸 ４月３日よりライフケア平会堂
鈴木 瀧子さん（88歳）平薄磯字北ノ作 ３月26日よりしらた斎場 なごみ
出田沙也香さん（39歳）内郷綴町金谷５の２ ４月３日より葬祭ホール 堀坂會館
新倉 孝史さん（75歳）高萩市島名 ３月26日よりあいばるファミリーホール高萩館
草野 孝夫さん（80歳）小名浜下神白 ４月２日よりJA葬祭ラボール四倉
四家 典子さん（84歳）江名字北町 ３月28日よりしらた斎場ファミリオ神白
中村 英雄さん（82歳）好間町下好間字大館 ３月27日よりライフケア好間会堂
菅波 賢二さん（85歳）平鎌田字岸 ４月３日よりライフケア平会堂
鈴木 瀧子さん（88歳）平薄磯字北ノ作 ３月26日よりしらた斎場 なごみ
出田沙也香さん（39歳）内郷綴町金谷５の２ ４月３日より葬祭ホール 堀坂會館
新倉 孝史さん（75歳）高萩市島名 ３月26日よりあいばるファミリーホール高萩館
石川 三子さん（92歳）北茨城市大津町 ４月１日よりあいばるホール大津会館
緑川 絹子さん（85歳）北茨城市磯原町磯原 ３月27日よりあいばるファミリーホール中郷館
遠藤ヨシ子さん（86歳）北茨城市華川町車 ３月26日よりあいぱるファミリーホール中郷館
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