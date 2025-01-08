３月３１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

鈴木 定勝さん（82歳）内郷御台境町鬼越 ４月１日よりかげつ斎苑 好間草野 孝夫さん（80歳）小名浜下神白 ４月２日よりJA葬祭ラボール四倉四家 典子さん（84歳）江名字北町 ３月28日よりしらた斎場ファミリオ神白中村 英雄さん（82歳）好間町下好間字大館 ３月27日よりライフケア好間会堂菅波 賢二さん（85歳）平鎌田字岸 ４月３日よりライフケア平会堂鈴木 瀧子さん（88歳）平薄磯字北ノ作 ３月26日よりしらた斎場 なごみ出田沙也香さん（39歳）内郷綴町金谷５の２ ４月３日より葬祭ホール 堀坂會館

新倉 孝史さん（75歳）高萩市島名 ３月26日よりあいばるファミリーホール高萩館

石川 三子さん（92歳）北茨城市大津町 ４月１日よりあいばるホール大津会館

緑川 絹子さん（85歳）北茨城市磯原町磯原 ３月27日よりあいばるファミリーホール中郷館

遠藤ヨシ子さん（86歳）北茨城市華川町車 ３月26日よりあいぱるファミリーホール中郷館

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