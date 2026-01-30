１月２９日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

竹田 仁さん（55歳）小名浜字芳浜 1月31日よりしらた斎場 ファミリオ神白

鈴木 秀さん（91歳）平字北目町 2月1日より九品寺檀信徒会館

清水 操さん（91歳）小名浜林城字辻前 1月31日よりあいばるホール小名浜会館

根本 静子さん（78歳）小名浜 1月28日より家族葬のファミラル大原

古川 節子さん（89歳）小名浜君ケ塚町 2月3日より本多斎苑 小名浜

新井田光紀さん（60歳）四倉町字八日十日 1月31日より泰雲閣

