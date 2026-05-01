４月３０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
木田サチ子さん（87歳）泉玉露四丁目 ５月２日よりアルコ会館 泉
渡邉ミツヨさん（99歳）四倉町長友字作樋口 ５月３日よりJA葬祭ラポールかべや
面川 利子さん（90歳）遠野町大平字皿貝 ５月２日よりやすらぎの杜遠野
藁谷 仁さん（88歳）三和町渡戸字宿 ５月１日よりせきのホール
熊坂 好子さん（92歳）泉町四丁目 ４月27日よりあいばるファミリーホール泉館
湯澤 榮子さん（88歳）内郷高野町 ４月30日よりソシオあすかグループ総合葬祭あすか
四家 征子さん（78歳）泉滝尻 ４月24日よりしらた斎場 なごみ
廣木 茂美さん（89歳）高萩市安良川 ５月１日よりあいばるホール高萩会館
渡邉ミツヨさん（99歳）四倉町長友字作樋口 ５月３日よりJA葬祭ラポールかべや
面川 利子さん（90歳）遠野町大平字皿貝 ５月２日よりやすらぎの杜遠野
藁谷 仁さん（88歳）三和町渡戸字宿 ５月１日よりせきのホール
熊坂 好子さん（92歳）泉町四丁目 ４月27日よりあいばるファミリーホール泉館
湯澤 榮子さん（88歳）内郷高野町 ４月30日よりソシオあすかグループ総合葬祭あすか
四家 征子さん（78歳）泉滝尻 ４月24日よりしらた斎場 なごみ
廣木 茂美さん（89歳）高萩市安良川 ５月１日よりあいばるホール高萩会館
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン