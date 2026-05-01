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お悔やみ

４月３０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

木田サチ子さん（87歳）泉玉露四丁目　５月２日よりアルコ会館 泉
渡邉ミツヨさん（99歳）四倉町長友字作樋口　５月３日よりJA葬祭ラポールかべや
面川　利子さん（90歳）遠野町大平字皿貝　５月２日よりやすらぎの杜遠野
藁谷　　仁さん（88歳）三和町渡戸字宿　５月１日よりせきのホール
熊坂　好子さん（92歳）泉町四丁目　４月27日よりあいばるファミリーホール泉館
湯澤　榮子さん（88歳）内郷高野町　４月30日よりソシオあすかグループ総合葬祭あすか
四家　征子さん（78歳）泉滝尻　４月24日よりしらた斎場 なごみ

廣木　茂美さん（89歳）高萩市安良川　５月１日よりあいばるホール高萩会館
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