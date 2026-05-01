４月３０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

木田サチ子さん（87歳）泉玉露四丁目 ５月２日よりアルコ会館 泉渡邉ミツヨさん（99歳）四倉町長友字作樋口 ５月３日よりJA葬祭ラポールかべや面川 利子さん（90歳）遠野町大平字皿貝 ５月２日よりやすらぎの杜遠野藁谷 仁さん（88歳）三和町渡戸字宿 ５月１日よりせきのホール熊坂 好子さん（92歳）泉町四丁目 ４月27日よりあいばるファミリーホール泉館湯澤 榮子さん（88歳）内郷高野町 ４月30日よりソシオあすかグループ総合葬祭あすか四家 征子さん（78歳）泉滝尻 ４月24日よりしらた斎場 なごみ

廣木 茂美さん（89歳）高萩市安良川 ５月１日よりあいばるホール高萩会館

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン