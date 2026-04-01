４月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

下山田サタ子さん（87歳）渡辺町上釜戸 ５月１日よりアルコ会館 泉皆川冨美子さん（90歳）四倉町字志津 ４月26日よりJA葬祭ラボール四倉甲髙 忠さん（82歳）勿来町大高北郡 ４月30日よりアルコ会館 勿来橋本タツイさん（85歳）常磐湯本町 ４月29日よりさがみ葬斎会館 いわき弓野智以子さん（79歳）平字南町 ４月19日より家族葬ホール 家族物語 好間小宅 シマさん（94歳）江畑町 ４月30日よりさがみ勿来斎場橋本 淳さん（72歳）常磐湯本町 ５月１日よりかげつ斎苑 湯本上野代陸信さん（100歳）小名浜中町境 ５月１日よりメモリアルホールみよの社蛭田うら子さん（75歳）田人町黒田字戸ノ内 ４月29日よりやすらぎの杜遠野高橋 正勝さん（90歳）好間町下好間字大館 ４月26日よりいわき葬斎生田目洋明さん（46歳）遠野町深山田字折部前 ５月１日よりやすらぎの杜遠野根本コセンさん（98歳）川前町小白井字下 ４月29日よりセレモニーホールくさの悠華

渡邉 節子さん（71歳）双葉郡富岡町大字上郡山字太田 ４月19日より慈眼寺

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン