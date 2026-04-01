４月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
下山田サタ子さん（87歳）渡辺町上釜戸 ５月１日よりアルコ会館 泉
皆川冨美子さん（90歳）四倉町字志津 ４月26日よりJA葬祭ラボール四倉
甲髙 忠さん（82歳）勿来町大高北郡 ４月30日よりアルコ会館 勿来
橋本タツイさん（85歳）常磐湯本町 ４月29日よりさがみ葬斎会館 いわき
弓野智以子さん（79歳）平字南町 ４月19日より家族葬ホール 家族物語 好間
小宅 シマさん（94歳）江畑町 ４月30日よりさがみ勿来斎場
橋本 淳さん（72歳）常磐湯本町 ５月１日よりかげつ斎苑 湯本
上野代陸信さん（100歳）小名浜中町境 ５月１日よりメモリアルホールみよの社
蛭田うら子さん（75歳）田人町黒田字戸ノ内 ４月29日よりやすらぎの杜遠野
高橋 正勝さん（90歳）好間町下好間字大館 ４月26日よりいわき葬斎
生田目洋明さん（46歳）遠野町深山田字折部前 ５月１日よりやすらぎの杜遠野
根本コセンさん（98歳）川前町小白井字下 ４月29日よりセレモニーホールくさの悠華
渡邉 節子さん（71歳）双葉郡富岡町大字上郡山字太田 ４月19日より慈眼寺
皆川冨美子さん（90歳）四倉町字志津 ４月26日よりJA葬祭ラボール四倉
甲髙 忠さん（82歳）勿来町大高北郡 ４月30日よりアルコ会館 勿来
橋本タツイさん（85歳）常磐湯本町 ４月29日よりさがみ葬斎会館 いわき
弓野智以子さん（79歳）平字南町 ４月19日より家族葬ホール 家族物語 好間
小宅 シマさん（94歳）江畑町 ４月30日よりさがみ勿来斎場
橋本 淳さん（72歳）常磐湯本町 ５月１日よりかげつ斎苑 湯本
上野代陸信さん（100歳）小名浜中町境 ５月１日よりメモリアルホールみよの社
蛭田うら子さん（75歳）田人町黒田字戸ノ内 ４月29日よりやすらぎの杜遠野
高橋 正勝さん（90歳）好間町下好間字大館 ４月26日よりいわき葬斎
生田目洋明さん（46歳）遠野町深山田字折部前 ５月１日よりやすらぎの杜遠野
根本コセンさん（98歳）川前町小白井字下 ４月29日よりセレモニーホールくさの悠華
渡邉 節子さん（71歳）双葉郡富岡町大字上郡山字太田 ４月19日より慈眼寺
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