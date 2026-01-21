１月２０日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン

ＡＩによって編集しております。 目次 【いわき市内】

【いわき市以外】 【いわき市内】 ＡＩによって編集しております。 鈴木 孝雄 様（89歳）

住所：いわき市常磐湯本町宝海

告別式：1月25日

場所：かげつ斎苑 湯本 坂本 恭子 様（84歳）

住所：いわき市大久町小久字田仲

告別式：1月22日

場所：JA葬祭ラボール四倉 紺野 ミツヱ 様（98歳）

住所：いわき市小川町高萩字上代

葬儀式：1月19日

場所：宝聚院 芳賀 俊一 様（75歳）

住所：いわき市永崎町田

家族葬：1月14日

場所：さがみ葬斎会館 いわき 鈴木 幸子 様（92歳）

住所：いわき市平赤井字不動堂

家族葬：1月17日

場所：JA葬祭ラボール平窪 瀬尾 儀一郎 様（78歳）

住所：いわき市常磐湯本町傾城

告別式：1月22日

場所：さがみ葬斎会館 いわき 國井 幹弘 様（96歳）

住所：いわき市平下山口字地切

告別式：1月23日

場所：JA葬祭ラポール平 髙木 昌三 様（82歳）

住所：いわき市小名浜大原字下小滝

告別式：1月22日

場所：メモリアルホールみよの杜 志田 行輝 様（82歳）

住所：いわき市山田町毛内

葬場祭：1月22日

場所：アルコ会館 勿来 黒田 暁子 様（76歳）

住所：いわき市泉ヶ丘

告別式：1月23日

場所：メモリアルホールみよの杜 【いわき市以外】 千葉 敏弘 様（78歳）

住所：北茨城市中郷町松井

告別式：1月7日

場所：あいばるファミリーホール中郷館 冨田 勝政 様（79歳）

住所：日立市十王町友部

告別式：1月13日

場所：あいばるファミリーホール高蘇館 佐藤 學 様（96歳）

住所：双葉郡富岡町中央

告別式：1月20日

場所：本多斎苑 小名浜 長峰 旭 様（94歳）

住所：双葉郡浪江町大字請戸字小谷地

家族葬：1月22日

場所：家族葬ホール 家族物語 勿来 髙木 萬藏 様（72歳）

住所：双葉郡富岡町大字小浜字大膳町

家族葬：1月18日

場所：JA葬祭ラボール四倉







