３月１２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

佐藤　和枝さん（88歳）平赤井字不動堂　３月15日よりJA葬祭ラボール平窪
赤津　敏夫さん（75歳）錦町中迎　３月15日よりJA葬祭ラボール錦
根本　周藏さん（87歳）平字作町　３月10日よりあいばるファミリーホール磐城館
山崎　正喜さん（80歳）内郷高坂町桜井93番地の１７６　３月16日よりライフケア平会堂
若佐　武男さん（83歳）内郷綴町七反田　３月15日よりあいばるホール磐城会館
拝戸　捷司さん（85歳）常磐湯本町傾城　３月15日よりさがみ葬斎会館 いわき
鈴木　貴文さん（43歳）佐糠町一丁目　３月13日より家族葬ホール 家族物語 勿来
箱崎　幸男さん（93歳）洋向台四丁目　３月13日より家族葬のファミラル岡小名
ＡＩで編集を行いました。
