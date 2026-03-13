３月１２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

佐藤 和枝さん（88歳）平赤井字不動堂 ３月15日よりJA葬祭ラボール平窪赤津 敏夫さん（75歳）錦町中迎 ３月15日よりJA葬祭ラボール錦根本 周藏さん（87歳）平字作町 ３月10日よりあいばるファミリーホール磐城館山崎 正喜さん（80歳）内郷高坂町桜井93番地の１７６ ３月16日よりライフケア平会堂若佐 武男さん（83歳）内郷綴町七反田 ３月15日よりあいばるホール磐城会館拝戸 捷司さん（85歳）常磐湯本町傾城 ３月15日よりさがみ葬斎会館 いわき鈴木 貴文さん（43歳）佐糠町一丁目 ３月13日より家族葬ホール 家族物語 勿来箱崎 幸男さん（93歳）洋向台四丁目 ３月13日より家族葬のファミラル岡小名ＡＩで編集を行いました。