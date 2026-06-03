６月２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

佐藤 力さん（86歳）小名浜住吉字不毛 ５月30日より安立寺本堂石橋 敬利さん（84歳）小名浜上神白 ６月３日よりあいばるホール小名浜会館須永 敦さん（62歳）中央台飯野二丁目 ６月３日よりアルコ会館 いわき波潟 三郎さん（93歳）内郷綴町一之坪 ６月４日よりあいぱるホール磐城会館五十嵐 薫さん（76歳）平北白土字上河原 ６月４日よりJA葬祭ラポール平鈴木 久子さん（100歳）錦町釈迦堂 ６月４日よりあいばるファミリーホール泉館関口勢津子さん（82歳）平下荒川字久世原 ５月31日より満蔵寺儀田 幸雄さん（82歳）小川町下小川字上ノ台 ６月４日よりJA葬祭ラポールかべや

大川原貞子さん（93歳）双葉郡富岡町大字上手岡字下千里 ６月７日よりあいばるホール泉会館

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