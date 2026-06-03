６月２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
内郷地区
- 故人氏名
- 阿部 キクヱさん(93歳)
- 住所
- 内郷宮町
- 喪主
- 阿部 清さん
- 告別式
- ５月29日、清翔苑 平（家族葬）
四倉地区
- 故人氏名
- 田邉 喜美子さん(83歳)
- 住所
- 四倉町字西二丁目
- 喪主
- 田邉 紀子さん
- 告別式
- ５月31日、リリーブホールさんえい（家族葬）
- 故人氏名
- 松崎 三男さん(86歳)
- 住所
- 四倉町字町田
- 喪主
- 松崎 寿光さん
- 告別式
- ６月４日、リリーブホールさんえい（葬場祭） ※花環・生花・供物辞退
三和地区
- 故人氏名
- 遠藤 宗忠さん(81歳)
- 住所
- 三和町下永井
- 喪主
- 遠藤 惣一さん
- 告別式
- ６月６日、山光堂メモリアルホール迎賓館 ※花環辞退
佐藤 力さん（86歳）小名浜住吉字不毛 ５月30日より安立寺本堂
石橋 敬利さん（84歳）小名浜上神白 ６月３日よりあいばるホール小名浜会館
須永 敦さん（62歳）中央台飯野二丁目 ６月３日よりアルコ会館 いわき
波潟 三郎さん（93歳）内郷綴町一之坪 ６月４日よりあいぱるホール磐城会館
五十嵐 薫さん（76歳）平北白土字上河原 ６月４日よりJA葬祭ラポール平
鈴木 久子さん（100歳）錦町釈迦堂 ６月４日よりあいばるファミリーホール泉館
関口勢津子さん（82歳）平下荒川字久世原 ５月31日より満蔵寺
儀田 幸雄さん（82歳）小川町下小川字上ノ台 ６月４日よりJA葬祭ラポールかべや
大川原貞子さん（93歳）双葉郡富岡町大字上手岡字下千里 ６月７日よりあいばるホール泉会館
石橋 敬利さん（84歳）小名浜上神白 ６月３日よりあいばるホール小名浜会館
須永 敦さん（62歳）中央台飯野二丁目 ６月３日よりアルコ会館 いわき
波潟 三郎さん（93歳）内郷綴町一之坪 ６月４日よりあいぱるホール磐城会館
五十嵐 薫さん（76歳）平北白土字上河原 ６月４日よりJA葬祭ラポール平
鈴木 久子さん（100歳）錦町釈迦堂 ６月４日よりあいばるファミリーホール泉館
関口勢津子さん（82歳）平下荒川字久世原 ５月31日より満蔵寺
儀田 幸雄さん（82歳）小川町下小川字上ノ台 ６月４日よりJA葬祭ラポールかべや
大川原貞子さん（93歳）双葉郡富岡町大字上手岡字下千里 ６月７日よりあいばるホール泉会館
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