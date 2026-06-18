６月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
高橋恵美子さん（70歳）内郷御台境町鬼越 ６月17日よりかげつ斎苑 好間
門間 正夫さん（71歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ６月19日より吉成斎苑 花の葬送
有賀チイ子さん（93歳）山田町堀ノ内 ６月19日よりやすらぎの杜遠野
鈴木 則男さん（91歳）錦町安良町 ６月９日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館
室井 重與さん（100歳）遠野町滝字洞坂 ６月20日よりやすらぎの杜遠野
伊藤 祥子さん（78歳）常磐下湯長谷町岩崎 ６月22日よりライフケア湯本会堂
大沼 一郎さん（99歳）北茨城市関本町関本上 ６月20日よりあいばるホール大津会館
門間 正夫さん（71歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ６月19日より吉成斎苑 花の葬送
有賀チイ子さん（93歳）山田町堀ノ内 ６月19日よりやすらぎの杜遠野
鈴木 則男さん（91歳）錦町安良町 ６月９日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館
室井 重與さん（100歳）遠野町滝字洞坂 ６月20日よりやすらぎの杜遠野
伊藤 祥子さん（78歳）常磐下湯長谷町岩崎 ６月22日よりライフケア湯本会堂
大沼 一郎さん（99歳）北茨城市関本町関本上 ６月20日よりあいばるホール大津会館
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