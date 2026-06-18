６月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

高橋恵美子さん（70歳）内郷御台境町鬼越 ６月17日よりかげつ斎苑 好間門間 正夫さん（71歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ６月19日より吉成斎苑 花の葬送有賀チイ子さん（93歳）山田町堀ノ内 ６月19日よりやすらぎの杜遠野鈴木 則男さん（91歳）錦町安良町 ６月９日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館室井 重與さん（100歳）遠野町滝字洞坂 ６月20日よりやすらぎの杜遠野伊藤 祥子さん（78歳）常磐下湯長谷町岩崎 ６月22日よりライフケア湯本会堂

大沼 一郎さん（99歳）北茨城市関本町関本上 ６月20日よりあいばるホール大津会館

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