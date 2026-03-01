３月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

園部 泰子さん（77歳）小名浜愛宕上 ３月23日より家族葬ホール 家族物語 小名浜佐藤 行雄さん（82歳）小名浜林城字水穴 ３月29日よりメモリアルホールみよの杜伊藤 和男さん（90歳）植田町根小屋 ３月29日よりアルコ会館 勿来高橋 久一さん（82歳）内郷内町前田 ３月29日よりライフケア平会堂丹野はま子さん（88歳）常磐下湯長谷町一丁目 ４月１日よりライフケア湯本会堂鈴木 和子さん（91歳）常磐下湯長谷町一丁目 ３月29日より吉成斎苑 花の葬送

菊地 勝久さん（82歳）北茨城市中郷町日棚 ３月23日よりあいばるファミリーホール磯原館

岩上 正廣さん（82歳）北茨城市中郷町石岡 ３月29日よりあいばるホール磯原会館

松﨑 くにさん（99歳）北茨城市華川町小豆畑 ３月29日よりあいばるホール高萩会館

春日部澄子さん（88歳）双葉郡大熊町大字下野上字金谷平 ３月24日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館

ＡＩで編集を行いました。

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