３月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
園部 泰子さん（77歳）小名浜愛宕上 ３月23日より家族葬ホール 家族物語 小名浜
佐藤 行雄さん（82歳）小名浜林城字水穴 ３月29日よりメモリアルホールみよの杜
伊藤 和男さん（90歳）植田町根小屋 ３月29日よりアルコ会館 勿来
高橋 久一さん（82歳）内郷内町前田 ３月29日よりライフケア平会堂
丹野はま子さん（88歳）常磐下湯長谷町一丁目 ４月１日よりライフケア湯本会堂
鈴木 和子さん（91歳）常磐下湯長谷町一丁目 ３月29日より吉成斎苑 花の葬送
菊地 勝久さん（82歳）北茨城市中郷町日棚 ３月23日よりあいばるファミリーホール磯原館
佐藤 行雄さん（82歳）小名浜林城字水穴 ３月29日よりメモリアルホールみよの杜
伊藤 和男さん（90歳）植田町根小屋 ３月29日よりアルコ会館 勿来
高橋 久一さん（82歳）内郷内町前田 ３月29日よりライフケア平会堂
丹野はま子さん（88歳）常磐下湯長谷町一丁目 ４月１日よりライフケア湯本会堂
鈴木 和子さん（91歳）常磐下湯長谷町一丁目 ３月29日より吉成斎苑 花の葬送
菊地 勝久さん（82歳）北茨城市中郷町日棚 ３月23日よりあいばるファミリーホール磯原館
岩上 正廣さん（82歳）北茨城市中郷町石岡 ３月29日よりあいばるホール磯原会館
松﨑 くにさん（99歳）北茨城市華川町小豆畑 ３月29日よりあいばるホール高萩会館
春日部澄子さん（88歳）双葉郡大熊町大字下野上字金谷平 ３月24日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館
ＡＩで編集を行いました。
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