３月２０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
津村 正人さん（68歳）錦町下り立 ３月９日よりあいばるファミリーホール泉館
緒形 ミチさん（102歳）平字紺屋町 ３月24日よりあいばるホール磐城会館
高木 清さん（72歳）勿来町四沢作田 ３月23日よりあいばるホールアデイ勿来会館
吉田 一さん（87歳）山田町道端 ３月23日よりセレモニーホールしんえい
猪狩 隆至さん（76歳）小川町西小川 ３月23日よりJA葬祭ラボール平窪
渡部 登さん（79歳）日立市十王町伊師 ３月18日よりあいばるファミリーホール高萩館
緒形 ミチさん（102歳）平字紺屋町 ３月24日よりあいばるホール磐城会館
高木 清さん（72歳）勿来町四沢作田 ３月23日よりあいばるホールアデイ勿来会館
吉田 一さん（87歳）山田町道端 ３月23日よりセレモニーホールしんえい
猪狩 隆至さん（76歳）小川町西小川 ３月23日よりJA葬祭ラボール平窪
渡部 登さん（79歳）日立市十王町伊師 ３月18日よりあいばるファミリーホール高萩館
坂田 嘉子さん（88歳）高萩市秋山 ３月13日よりあいぼるファミリーホール高萩館
熊坂みゆきさん（57歳）北茨城市大津町北町二丁目 ３月23日よりアルコ会館 北茨城
吉田 繁男さん（82歳）高萩市上手綱 ３月18日よりあいぱるホール高萩会館
ＡＩで編集を行いました。
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