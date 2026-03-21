３月２０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

津村 正人さん（68歳）錦町下り立 ３月９日よりあいばるファミリーホール泉館緒形 ミチさん（102歳）平字紺屋町 ３月24日よりあいばるホール磐城会館高木 清さん（72歳）勿来町四沢作田 ３月23日よりあいばるホールアデイ勿来会館吉田 一さん（87歳）山田町道端 ３月23日よりセレモニーホールしんえい猪狩 隆至さん（76歳）小川町西小川 ３月23日よりJA葬祭ラボール平窪

渡部 登さん（79歳）日立市十王町伊師 ３月18日よりあいばるファミリーホール高萩館

坂田 嘉子さん（88歳）高萩市秋山 ３月13日よりあいぼるファミリーホール高萩館

熊坂みゆきさん（57歳）北茨城市大津町北町二丁目 ３月23日よりアルコ会館 北茨城

吉田 繁男さん（82歳）高萩市上手綱 ３月18日よりあいぱるホール高萩会館

ＡＩで編集を行いました。

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