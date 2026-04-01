４月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

會川 文夫さん（89歳）佐糠町二丁目 4月18日より本多斎苑 小名浜遠藤 敏子さん（74歳）久之浜町末続字淵石 4月19日よりJA葬祭ラポール四倉石山 幸夫さん（73歳）勿来町四沢作田 4月17日よりアルコ会館 勿来清田 正信さん（71歳）小川町上小川字山神前 4月19日よりライフケア好間会堂下山田 功さん（73歳）勿来町窪田郡 4月18日よりアルコ会館 勿来

川田リウ子さん（79歳）高萩市島名 4月18日よりやまとセレモニーホール 高萩

関根チヨ子さん（96歳）双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字松葉原 4月19日よりせきのホール

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン