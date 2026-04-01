４月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 眞田 昌一郎さん(84歳)
- 住所
- 平字古鍛冶町
- 喪主
- 永山 郁子さん
- 告別式
- 20日、山光堂メモリアルホール迎賓館 ※花環は辞退
會川 文夫さん（89歳）佐糠町二丁目 4月18日より本多斎苑 小名浜
遠藤 敏子さん（74歳）久之浜町末続字淵石 4月19日よりJA葬祭ラポール四倉
石山 幸夫さん（73歳）勿来町四沢作田 4月17日よりアルコ会館 勿来
清田 正信さん（71歳）小川町上小川字山神前 4月19日よりライフケア好間会堂
下山田 功さん（73歳）勿来町窪田郡 4月18日よりアルコ会館 勿来
川田リウ子さん（79歳）高萩市島名 4月18日よりやまとセレモニーホール 高萩
遠藤 敏子さん（74歳）久之浜町末続字淵石 4月19日よりJA葬祭ラポール四倉
石山 幸夫さん（73歳）勿来町四沢作田 4月17日よりアルコ会館 勿来
清田 正信さん（71歳）小川町上小川字山神前 4月19日よりライフケア好間会堂
下山田 功さん（73歳）勿来町窪田郡 4月18日よりアルコ会館 勿来
川田リウ子さん（79歳）高萩市島名 4月18日よりやまとセレモニーホール 高萩
関根チヨ子さん（96歳）双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字松葉原 4月19日よりせきのホール
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