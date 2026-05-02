５月１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
佐藤 貞子(70)いわき市小川町柴原字宮脇 ５月３日よりJA葬祭ラボール平窪
秋元 秀幸(54)いわき市勿来町四沢古身入 ５月２日よりアルコ会館勿来
大和田貞子(88)いわき市平荒田目字山根 ５月６日よりJA葬祭ラボールかべや
齋藤 久(89)いわき市好間町北好間字桜下 ５月２日よりかげつ斎苑好問
瀧澤 昭男(96)いわき市小名浜諏訪町 ５月２日よりさがみ葬斎会館いわき
出澤ミネ子さん（93歳）桜ヶ丘一丁目 ５月３日よりライフケア湯本会堂
荻野 貴子さん（77歳）小川町西小川字小橋 ５月１日よりJA葬祭ラボール平窪
鈴木 功さん（80歳）郷ヶ丘二丁目 ４月29日よりライフケア平会堂
佐藤 幸子(89)北茨城市中郷町汐見ヶ丘 ４月29日よりあいばるファミリーホール中郷館
秋元 秀幸(54)いわき市勿来町四沢古身入 ５月２日よりアルコ会館勿来
大和田貞子(88)いわき市平荒田目字山根 ５月６日よりJA葬祭ラボールかべや
齋藤 久(89)いわき市好間町北好間字桜下 ５月２日よりかげつ斎苑好問
瀧澤 昭男(96)いわき市小名浜諏訪町 ５月２日よりさがみ葬斎会館いわき
出澤ミネ子さん（93歳）桜ヶ丘一丁目 ５月３日よりライフケア湯本会堂
荻野 貴子さん（77歳）小川町西小川字小橋 ５月１日よりJA葬祭ラボール平窪
鈴木 功さん（80歳）郷ヶ丘二丁目 ４月29日よりライフケア平会堂
佐藤 幸子(89)北茨城市中郷町汐見ヶ丘 ４月29日よりあいばるファミリーホール中郷館
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