５月１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

佐藤 貞子(70)いわき市小川町柴原字宮脇 ５月３日よりJA葬祭ラボール平窪秋元 秀幸(54)いわき市勿来町四沢古身入 ５月２日よりアルコ会館勿来大和田貞子(88)いわき市平荒田目字山根 ５月６日よりJA葬祭ラボールかべや齋藤 久(89)いわき市好間町北好間字桜下 ５月２日よりかげつ斎苑好問瀧澤 昭男(96)いわき市小名浜諏訪町 ５月２日よりさがみ葬斎会館いわき出澤ミネ子さん（93歳）桜ヶ丘一丁目 ５月３日よりライフケア湯本会堂荻野 貴子さん（77歳）小川町西小川字小橋 ５月１日よりJA葬祭ラボール平窪鈴木 功さん（80歳）郷ヶ丘二丁目 ４月29日よりライフケア平会堂

佐藤 幸子(89)北茨城市中郷町汐見ヶ丘 ４月29日よりあいばるファミリーホール中郷館

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