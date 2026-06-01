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お悔やみ

６月１３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

作山美江子さん（93歳）永崎字大平　６月16日よりしらた斎場　ファミリオ神白
鈴木ヒテ子さん（92歳）四倉町字東二丁目　６月16日よりJA葬祭ラボール四倉
岩元　義春さん（76歳）佐糠町丁目　６月16日よりアルコ会館　勿来
佐藤　昌夫さん（79歳）平塩字風?　６月16日よりJA葬祭ラボール平
柴崎　博之さん（73歳）平下神谷字下川原　６月17日よりJA葬祭ラボール平
新妻ヒロミさん（88歳）平字愛谷町　６月11日よりライフケア平会堂
大川原裕子さん（86歳）川前町川前宇山下谷　６月16日よりセレモニーホールくさの彩華
荻野エツ子さん（71歳）遠野町上遠野宇土橋　６月16日よりやすらぎの杜遠野

滝　　教子さん（89歳）北茨城市中郷町上桜井　６月９日よりあいばるホール磯原会館
猪狩　　司さん（99歳）双葉郡檜葉町大字山田岡字駅内　６月16日よりせきのホール
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