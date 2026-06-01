６月１３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

作山美江子さん（93歳）永崎字大平 ６月16日よりしらた斎場 ファミリオ神白鈴木ヒテ子さん（92歳）四倉町字東二丁目 ６月16日よりJA葬祭ラボール四倉岩元 義春さん（76歳）佐糠町丁目 ６月16日よりアルコ会館 勿来佐藤 昌夫さん（79歳）平塩字風? ６月16日よりJA葬祭ラボール平柴崎 博之さん（73歳）平下神谷字下川原 ６月17日よりJA葬祭ラボール平新妻ヒロミさん（88歳）平字愛谷町 ６月11日よりライフケア平会堂大川原裕子さん（86歳）川前町川前宇山下谷 ６月16日よりセレモニーホールくさの彩華荻野エツ子さん（71歳）遠野町上遠野宇土橋 ６月16日よりやすらぎの杜遠野

滝 教子さん（89歳）北茨城市中郷町上桜井 ６月９日よりあいばるホール磯原会館

猪狩 司さん（99歳）双葉郡檜葉町大字山田岡字駅内 ６月16日よりせきのホール

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