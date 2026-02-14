２月１３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
和田 國廣さん（83歳）平四ツ波宇糖塚 ２月16日よりJA葬祭ラポール平
山下 武治さん（92歳）勿来町窪田町通二丁目 ２月17日よりあいばるホール磐城会館
渡邉 リキさん（84歳）山田町社 ２月15日よりやすらぎの杜遠野
金成 光子さん（83歳）植田町根小屋 ２月15日よりあいばるホールアデイ勿来会館
大平マサ子さん（98歳）平字旧城跡 ２月15日よりいわき迎賓館さがみ典礼
猪狩 英恵さん（46歳）平北白土字宮田 ２月15日よりJA葬祭ラポールかべや
坂本 利勝さん（84歳）常磐上湯長谷町梅ヶ平 ２月15日より吉成斎苑花の葬送
鈴木 人美さん（72歳）小川町西小川字滝ノ作36番地の1 ２月16日よりJA葬祭ラポール平窪
中嶋 修さん（85歳）山田町塙沢 ２月16日よりセレモニーホールしんえい
愛川イネ子さん（104歳）平谷川瀬 ２月９日よりライフケア平会堂
根本 清巳さん（75歳）常磐下湯長谷町一町田 ２月11日よりライフケア湯本会堂
水口 晋一さん（71歳）四倉町細谷字日渡 ２月10日よりライフケア平会堂
前川 政己さん（95歳）常磐関船町屋津 ２月16日よりライフケア湯本会堂
ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン
山下 武治さん（92歳）勿来町窪田町通二丁目 ２月17日よりあいばるホール磐城会館
渡邉 リキさん（84歳）山田町社 ２月15日よりやすらぎの杜遠野
金成 光子さん（83歳）植田町根小屋 ２月15日よりあいばるホールアデイ勿来会館
大平マサ子さん（98歳）平字旧城跡 ２月15日よりいわき迎賓館さがみ典礼
猪狩 英恵さん（46歳）平北白土字宮田 ２月15日よりJA葬祭ラポールかべや
坂本 利勝さん（84歳）常磐上湯長谷町梅ヶ平 ２月15日より吉成斎苑花の葬送
鈴木 人美さん（72歳）小川町西小川字滝ノ作36番地の1 ２月16日よりJA葬祭ラポール平窪
中嶋 修さん（85歳）山田町塙沢 ２月16日よりセレモニーホールしんえい
愛川イネ子さん（104歳）平谷川瀬 ２月９日よりライフケア平会堂
根本 清巳さん（75歳）常磐下湯長谷町一町田 ２月11日よりライフケア湯本会堂
水口 晋一さん（71歳）四倉町細谷字日渡 ２月10日よりライフケア平会堂
前川 政己さん（95歳）常磐関船町屋津 ２月16日よりライフケア湯本会堂
ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン