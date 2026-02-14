２月１３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

和田 國廣さん（83歳）平四ツ波宇糖塚 ２月16日よりJA葬祭ラポール平山下 武治さん（92歳）勿来町窪田町通二丁目 ２月17日よりあいばるホール磐城会館渡邉 リキさん（84歳）山田町社 ２月15日よりやすらぎの杜遠野金成 光子さん（83歳）植田町根小屋 ２月15日よりあいばるホールアデイ勿来会館大平マサ子さん（98歳）平字旧城跡 ２月15日よりいわき迎賓館さがみ典礼猪狩 英恵さん（46歳）平北白土字宮田 ２月15日よりJA葬祭ラポールかべや坂本 利勝さん（84歳）常磐上湯長谷町梅ヶ平 ２月15日より吉成斎苑花の葬送鈴木 人美さん（72歳）小川町西小川字滝ノ作36番地の1 ２月16日よりJA葬祭ラポール平窪中嶋 修さん（85歳）山田町塙沢 ２月16日よりセレモニーホールしんえい愛川イネ子さん（104歳）平谷川瀬 ２月９日よりライフケア平会堂根本 清巳さん（75歳）常磐下湯長谷町一町田 ２月11日よりライフケア湯本会堂水口 晋一さん（71歳）四倉町細谷字日渡 ２月10日よりライフケア平会堂前川 政己さん（95歳）常磐関船町屋津 ２月16日よりライフケア湯本会堂ＡＩで編集を行いました。