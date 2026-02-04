２月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

鈴木 和江さん（75歳）勿来町大高中郡 2月5日より家族葬ホール家族物語勿来菅波 富吉さん（84歳）平下大越字中ノ町 2月6日よりＪＡ葬祭ラポール平草野富美江さん（58歳）平下荒川 2月1日よりライフケア平会堂飛田 和子さん（75歳）常磐湯本町八仙 2月5日よりあいばるホール泉会館片寄 雪男さん（75歳）好間町下好間字手倉 1月31日より家族葬ホール家族物語好間平子 忠男さん（91歳）遠野町入遠野 2月5日よりやすらぎの杜遠野猪狩 孝典さん（75歳）平字大町 2月4日よりライフケア平会堂緑川ひかるさん（22歳）内郷高坂町 2月6日よりあいばるファミリーホール小名浜館新妻タミ子さん（95歳）好間町中好間字照田 2月5日よりかげつ斎苑好間吉田トシ子さん（79歳）内郷高坂町一丁目 2月7日よりせきのホール高橋 精一さん（68歳）平成 2月6日よりライフケア平会堂新妻 識弥さん（33歳）平下片寄 1月30日より寿蔵寺明智 康雄さん（86歳）平下平窪 1月18日よりいわき迎賓館さがみ典礼秋葉 忠一さん（84歳）小名浜住吉 2月1日よりライフケア小名浜会堂古田ミヨ子さん（88歳）勿来町酒井出藏 2月4日より家族葬ホール家族物語勿来草野サタ子さん（94歳）小川町西小川字下野地 2月1日より宝聚院鯨岡伸太郎さん（78歳）常磐湯本町 2月7日よりさがみ葬斎会館いわき長谷川ひろ子さん（79歳）平下平窪 2月7日よりライフケア好問会堂

蛭田 英子さん（67歳）北茨城市中郷町小野矢指 2月5日よりあいばるホール磯原会館

