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お悔やみ

６月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

三戸　利子さん（108歳）泉町下川字神山前　６月３日よりあいばるファミリーホール泉館
須田　義孝さん（89歳）東田町　６月13日よりアルコ会館　勿来
渡邊　文義さん（93歳）内郷高坂町　６月13日よりあいばるホール磐城会館
星　　　勲さん（84歳）勿来町酒井高畔　６月12日より家族葬ホール　家族物語　勿来
大竹　峯二さん（87歳）明治団地　６月11日よりJA葬祭ラボールかべや
皆川　英子さん（90歳）勿来町九面坂下　６月11日より家族葬ホール　家族物語　勿来
出雲　利男さん（75歳）勿来町窪田橋塚　６月12日よりセレモニーホールしんえい
小野　　享さん（92歳）渡辺町田部　６月13日よりあいばるファミリーホール泉館
馬上　信弘さん（69歳）小名浜字松之中　６月12日よりメモリアルホールみよの杜
菊井　隆之さん（56歳）小名浜岡小名小館　６月11日よりさがみ葬斎会館　いわき
高宮こずえさん（62歳）東田町値沢　６月11日よりさがみ勿来斎場
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PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

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