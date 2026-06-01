６月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

三戸 利子さん（108歳）泉町下川字神山前 ６月３日よりあいばるファミリーホール泉館須田 義孝さん（89歳）東田町 ６月13日よりアルコ会館 勿来渡邊 文義さん（93歳）内郷高坂町 ６月13日よりあいばるホール磐城会館星 勲さん（84歳）勿来町酒井高畔 ６月12日より家族葬ホール 家族物語 勿来大竹 峯二さん（87歳）明治団地 ６月11日よりJA葬祭ラボールかべや皆川 英子さん（90歳）勿来町九面坂下 ６月11日より家族葬ホール 家族物語 勿来出雲 利男さん（75歳）勿来町窪田橋塚 ６月12日よりセレモニーホールしんえい小野 享さん（92歳）渡辺町田部 ６月13日よりあいばるファミリーホール泉館馬上 信弘さん（69歳）小名浜字松之中 ６月12日よりメモリアルホールみよの杜菊井 隆之さん（56歳）小名浜岡小名小館 ６月11日よりさがみ葬斎会館 いわき高宮こずえさん（62歳）東田町値沢 ６月11日よりさがみ勿来斎場