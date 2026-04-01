４月１１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

掛川 宏治さん（51歳）江畑町境 ４月７日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館正木みよしさん（95歳）錦町江栗 ４月９日より家族葬ホール 家族物語 錦佐藤 誠さん（99歳）平赤井字窪田 ４月９日より自宅鈴木留美子さん（87歳）泉ヶ丘二丁目 ４月10日より浄日寺伊藤マサ子さん（92歳）泉もえぎ台 ４月４日よりあいばるファミリーホール泉館水野 運平さん（93歳）平鎌田字岸 ４月14日よりJA葬祭ラボール平國井 隆一さん（84歳）平下山口字高塚 ４月14日よりJA葬祭ラボールかべや上遠野松雄さん（87歳）遠野町上遠野字太田 ４月14日よりやすらぎの杜遠野根本 幸子さん（96歳）常磐下船尾町居作 ４月７日よりあいばるファミリーホール小名浜館菊地 武次さん（84歳）川前町下桶売字荻 ４月14日よりJA葬祭ラボール平窪下島千代子さん（96歳）鹿島町久保 ４月９日よりメモリアルホールみよの杜根本 敦子さん（92歳）四倉町下仁井田字樋向 ４月14日より総合葬祭 泰雲閣

村田 てるさん（99歳）北茨城市中郷町小野矢指 ４月13日よりアルコ会館 中郷

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