４月１１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
掛川 宏治さん（51歳）江畑町境 ４月７日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館
正木みよしさん（95歳）錦町江栗 ４月９日より家族葬ホール 家族物語 錦
佐藤 誠さん（99歳）平赤井字窪田 ４月９日より自宅
鈴木留美子さん（87歳）泉ヶ丘二丁目 ４月10日より浄日寺
伊藤マサ子さん（92歳）泉もえぎ台 ４月４日よりあいばるファミリーホール泉館
水野 運平さん（93歳）平鎌田字岸 ４月14日よりJA葬祭ラボール平
國井 隆一さん（84歳）平下山口字高塚 ４月14日よりJA葬祭ラボールかべや
上遠野松雄さん（87歳）遠野町上遠野字太田 ４月14日よりやすらぎの杜遠野
根本 幸子さん（96歳）常磐下船尾町居作 ４月７日よりあいばるファミリーホール小名浜館
菊地 武次さん（84歳）川前町下桶売字荻 ４月14日よりJA葬祭ラボール平窪
下島千代子さん（96歳）鹿島町久保 ４月９日よりメモリアルホールみよの杜
根本 敦子さん（92歳）四倉町下仁井田字樋向 ４月14日より総合葬祭 泰雲閣
村田 てるさん（99歳）北茨城市中郷町小野矢指 ４月13日よりアルコ会館 中郷
正木みよしさん（95歳）錦町江栗 ４月９日より家族葬ホール 家族物語 錦
佐藤 誠さん（99歳）平赤井字窪田 ４月９日より自宅
鈴木留美子さん（87歳）泉ヶ丘二丁目 ４月10日より浄日寺
伊藤マサ子さん（92歳）泉もえぎ台 ４月４日よりあいばるファミリーホール泉館
水野 運平さん（93歳）平鎌田字岸 ４月14日よりJA葬祭ラボール平
國井 隆一さん（84歳）平下山口字高塚 ４月14日よりJA葬祭ラボールかべや
上遠野松雄さん（87歳）遠野町上遠野字太田 ４月14日よりやすらぎの杜遠野
根本 幸子さん（96歳）常磐下船尾町居作 ４月７日よりあいばるファミリーホール小名浜館
菊地 武次さん（84歳）川前町下桶売字荻 ４月14日よりJA葬祭ラボール平窪
下島千代子さん（96歳）鹿島町久保 ４月９日よりメモリアルホールみよの杜
根本 敦子さん（92歳）四倉町下仁井田字樋向 ４月14日より総合葬祭 泰雲閣
村田 てるさん（99歳）北茨城市中郷町小野矢指 ４月13日よりアルコ会館 中郷
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