３月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
白土 吉則さん（89歳）平北白土字ネキ内 ３月26日より九品寺檀信徒会館
廣川 清規さん（94歳）小名浜玉川町北 ３月21日よりあいばるファミリーホール小名浜館
佐藤 幸子さん（78歳）四倉町字六丁目 ３月27日より泰雲閣
宮内マサ子さん（88歳）平赤井字常住 ３月27日よりJA葬祭ラポール平窪
新妻 幸雄さん（91歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ３月21日よりライフケア湯本会堂
藁谷とき子さん（92歳）小名浜諏訪町 ３月20日よりライフケア小名浜会堂
上遠野フサさん（93歳）遠野町大平字堀ノ内 ３月24日よりやすらぎの杜遠野
安部 政孝さん（82歳）小名浜字鳥居北 ３月22日よりライフケア小名浜会堂
横山 敏郎さん（68歳）双葉郡富岡町小浜 ３月22日より総合葬祭せきの
廣川 清規さん（94歳）小名浜玉川町北 ３月21日よりあいばるファミリーホール小名浜館
佐藤 幸子さん（78歳）四倉町字六丁目 ３月27日より泰雲閣
宮内マサ子さん（88歳）平赤井字常住 ３月27日よりJA葬祭ラポール平窪
新妻 幸雄さん（91歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ３月21日よりライフケア湯本会堂
藁谷とき子さん（92歳）小名浜諏訪町 ３月20日よりライフケア小名浜会堂
上遠野フサさん（93歳）遠野町大平字堀ノ内 ３月24日よりやすらぎの杜遠野
安部 政孝さん（82歳）小名浜字鳥居北 ３月22日よりライフケア小名浜会堂
横山 敏郎さん（68歳）双葉郡富岡町小浜 ３月22日より総合葬祭せきの
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