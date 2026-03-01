３月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

白土 吉則さん（89歳）平北白土字ネキ内 ３月26日より九品寺檀信徒会館廣川 清規さん（94歳）小名浜玉川町北 ３月21日よりあいばるファミリーホール小名浜館佐藤 幸子さん（78歳）四倉町字六丁目 ３月27日より泰雲閣宮内マサ子さん（88歳）平赤井字常住 ３月27日よりJA葬祭ラポール平窪新妻 幸雄さん（91歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ３月21日よりライフケア湯本会堂藁谷とき子さん（92歳）小名浜諏訪町 ３月20日よりライフケア小名浜会堂上遠野フサさん（93歳）遠野町大平字堀ノ内 ３月24日よりやすらぎの杜遠野安部 政孝さん（82歳）小名浜字鳥居北 ３月22日よりライフケア小名浜会堂

横山 敏郎さん（68歳）双葉郡富岡町小浜 ３月22日より総合葬祭せきの

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