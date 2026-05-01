５月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
好間地区
- 故人氏名
- 髙木 利明さん(75歳)
- 住所
- 好間町今新田
- 喪主
- 髙木 久幸さん
- 告別式
- 11日、清翔苑 平 ※花環辞退。
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 石川 是法さん(68歳)
- 住所
- 久之浜町久之浜字立
- 喪主
- 石川 是恩さん
- 告別式
- 13日、リリーブホールさんえい ※花環辞退。
村山 安子さん（78）いわき市平北白土字宮脇 ５月12日よりJA葬祭ラボールかべや
植木 守さん（95）いわき市泉玉露六丁目 ５月12日よりアルコ会館 泉
猪狩トミ子さん（93）いわき市好間町 ５月７日よりいわき迎賓館 さがみ典礼
中村 利子さん（95）いわき市小名浜玉川町東 ５月11日よりあいばるホール小名浜会館
石川 ツルさん（105）いわき市田人町黒田字台 ５月８日より満照寺
小松 美子さん（71）いわき市小川町上小川字峰岸 ５月７日よりJA葬祭家族葬ホールかべや
鈴木 好子さん（69）いわき市鹿島町米田 ５月７日よりライフケア平会堂
小野 金公さん（75）いわき市平下荒川字剃町 ５月12日よりJA葬祭ラボール平
矢野 幸宏さん（84）いわき市平 ５月12日よりライフケア平会堂
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン
植木 守さん（95）いわき市泉玉露六丁目 ５月12日よりアルコ会館 泉
猪狩トミ子さん（93）いわき市好間町 ５月７日よりいわき迎賓館 さがみ典礼
中村 利子さん（95）いわき市小名浜玉川町東 ５月11日よりあいばるホール小名浜会館
石川 ツルさん（105）いわき市田人町黒田字台 ５月８日より満照寺
小松 美子さん（71）いわき市小川町上小川字峰岸 ５月７日よりJA葬祭家族葬ホールかべや
鈴木 好子さん（69）いわき市鹿島町米田 ５月７日よりライフケア平会堂
小野 金公さん（75）いわき市平下荒川字剃町 ５月12日よりJA葬祭ラボール平
矢野 幸宏さん（84）いわき市平 ５月12日よりライフケア平会堂
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン