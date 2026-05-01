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お悔やみ

５月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

好間地区

故人氏名
髙木　利明さん(75歳)
住所
好間町今新田
喪主
髙木　久幸さん
告別式
11日、清翔苑　平　※花環辞退。

久之浜・大久地区

故人氏名
石川　是法さん(68歳)
住所
久之浜町久之浜字立
喪主
石川　是恩さん
告別式
13日、リリーブホールさんえい　※花環辞退。
村山　安子さん（78）いわき市平北白土字宮脇　５月12日よりJA葬祭ラボールかべや
植木　　守さん（95）いわき市泉玉露六丁目　５月12日よりアルコ会館 泉
猪狩トミ子さん（93）いわき市好間町　５月７日よりいわき迎賓館 さがみ典礼
中村　利子さん（95）いわき市小名浜玉川町東　５月11日よりあいばるホール小名浜会館
石川　ツルさん（105）いわき市田人町黒田字台　５月８日より満照寺
小松　美子さん（71）いわき市小川町上小川字峰岸　５月７日よりJA葬祭家族葬ホールかべや
鈴木　好子さん（69）いわき市鹿島町米田　５月７日よりライフケア平会堂
小野　金公さん（75）いわき市平下荒川字剃町　５月12日よりJA葬祭ラボール平
矢野　幸宏さん（84）いわき市平　５月12日よりライフケア平会堂
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