５月９日（お悔やみ情報）

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こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

好間地区 故人氏名 髙木 利明さん(75歳) 住所 好間町今新田 喪主 髙木 久幸さん 告別式 11日、清翔苑 平 ※花環辞退。

久之浜・大久地区 故人氏名 石川 是法さん(68歳) 住所 久之浜町久之浜字立 喪主 石川 是恩さん 告別式 13日、リリーブホールさんえい ※花環辞退。



植木 守さん（95）いわき市泉玉露六丁目 ５月12日よりアルコ会館 泉

猪狩トミ子さん（93）いわき市好間町 ５月７日よりいわき迎賓館 さがみ典礼

中村 利子さん（95）いわき市小名浜玉川町東 ５月11日よりあいばるホール小名浜会館

石川 ツルさん（105）いわき市田人町黒田字台 ５月８日より満照寺

小松 美子さん（71）いわき市小川町上小川字峰岸 ５月７日よりJA葬祭家族葬ホールかべや

鈴木 好子さん（69）いわき市鹿島町米田 ５月７日よりライフケア平会堂

小野 金公さん（75）いわき市平下荒川字剃町 ５月12日よりJA葬祭ラボール平

矢野 幸宏さん（84）いわき市平 ５月12日よりライフケア平会堂

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最新の新聞オンライン 村山 安子さん（78）いわき市平北白土字宮脇 ５月12日よりJA葬祭ラボールかべや植木 守さん（95）いわき市泉玉露六丁目 ５月12日よりアルコ会館 泉猪狩トミ子さん（93）いわき市好間町 ５月７日よりいわき迎賓館 さがみ典礼中村 利子さん（95）いわき市小名浜玉川町東 ５月11日よりあいばるホール小名浜会館石川 ツルさん（105）いわき市田人町黒田字台 ５月８日より満照寺小松 美子さん（71）いわき市小川町上小川字峰岸 ５月７日よりJA葬祭家族葬ホールかべや鈴木 好子さん（69）いわき市鹿島町米田 ５月７日よりライフケア平会堂小野 金公さん（75）いわき市平下荒川字剃町 ５月12日よりJA葬祭ラボール平矢野 幸宏さん（84）いわき市平 ５月12日よりライフケア平会堂







