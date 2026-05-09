５月８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内草野 秀雄さん（82）小名浜玉川町南 ５月６日よりあいぱるホール小名浜会館溝越 義虎さん（87）小名浜玉川町西 ５月９日よりあいばるホール小名浜会館佐野 良夫さん（86）平下荒川字久世原 ５月11日よりアルコ会館いわき鷺 春美さん（62）小名浜字定西 ５月11日より本多斎苑小名浜本田 定男さん（95）内郷綴町川原田 ５月９日よりあいばるホール磐城会館渡邉 久子さん（82）平絹谷字諏訪作 ５月６日よりJA葬祭ラボール四倉正木由里子さん（82）錦町中迎３丁目 ４月30日よりセレモニーホールしんえい小野 和子さん（90）渡辺町洞字岸前 ５月２日より家族葬ホール家族物語泉木村 恵美さん（60）平並木の杜 ５月12日よりいわき迎賓館さがみ典礼川島八重子さん（91）勿来町四沢古身 ５月７日より家族葬ホール家族物語勿来福井 寛治さん（81）中央台 ５月12日よりアルコ会館いわき荒川平八郎さん（75）遠野町滝字馬場前２番地の４ ５月５日よりやすらぎの杜遠野佐川 重光さん（97）勿来町大高土取 ５月11日よりアルコ会館勿来清水ミヤ子さん（94）常磐関船町 ５月９日よりかげつ斎苑湯本塩谷 忠泰さん（80）佐糠町 ５月６日よりライフケア小名浜会堂

志賀 悧さん（78)北茨城市中郷町石岡 ５月６日よりあいぱるホール磯原会館

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