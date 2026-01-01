１月５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
薄葉 邦雄さん（81歳）小名浜大原字乙新地 1月11日よりせきのホール
伊藤 豊さん（89歳）勿来町四沢潮見 1月11日よりアルコ会館勿来
松本 司さん（73歳）小名浜字富岡向 1月8日よりメモリアルホールみよの杜
髙橋 ヨシさん（77歳）桜ケ丘二丁目 12月30日吉成斎苑花の葬送
小野ミヤ子さん（90歳）渡辺町田部 1月8日よりあいぱるファミリーホール泉館
志賀 和子さん（72歳）勿来町窪田西殿町 1月8日あいぱるホールアデイ勿来会館
小野 一男さん（77歳）勿来町四沢前ノ内 1月9日よりいぱるホールアデイ勿来会館
赤津シヅ子さん（88歳）後田町源道平 1月12日よりあいぱるホールアデイ勿来会館
大塚 幸さん（93歳）茨城県北茨城市中郷町上桜井 1月7日よりあいぱるホール磯原会館
