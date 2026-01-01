福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

１月５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

薄葉　邦雄さん（81歳）小名浜大原字乙新地　1月11日よりせきのホール
伊藤　　豊さん（89歳）勿来町四沢潮見　1月11日よりアルコ会館勿来
松本　　司さん（73歳）小名浜字富岡向　1月8日よりメモリアルホールみよの杜
髙橋　ヨシさん（77歳）桜ケ丘二丁目　12月30日吉成斎苑花の葬送
小野ミヤ子さん（90歳）渡辺町田部　1月8日よりあいぱるファミリーホール泉館
志賀　和子さん（72歳）勿来町窪田西殿町　1月8日あいぱるホールアデイ勿来会館
小野　一男さん（77歳）勿来町四沢前ノ内　1月9日よりいぱるホールアデイ勿来会館
赤津シヅ子さん（88歳）後田町源道平　1月12日よりあいぱるホールアデイ勿来会館

大塚　　幸さん（93歳）茨城県北茨城市中郷町上桜井　1月7日よりあいぱるホール磯原会館
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン




PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP