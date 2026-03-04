３月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

山田 東生さん（82歳）小名浜大原字中野地 ３月６日より本多斎苑 小名浜小野 寛次さん（79歳）田人町南大平字坪内 ３月５日よりセレモニーホールしんえい北郷清次郎さん（87歳）山田町戸ノ内 ３月５日よりアルコ会館 勿来宇佐見ミワ子さん（98歳）川前町上桶売字大平 ３月５日よりセレモニーホールくさの彩華松崎 千昭さん（84歳）平小泉字東 ３月５日よりアルコ会館 いわき大間 安子さん（95歳）四倉町中島 ２月25日より（会場記載なし）菅原 幸男さん（82歳）常磐湯本町天王崎 ２月27日よりライフケア湯本会堂丸山 チヱさん（97歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ３月３日より家族葬ホール 家族物語泉佐久間セイさん（91歳）泉玉露 ３月５日よりしらた斎場 塩屋崎吉田 榮子さん（89歳）小名浜下神白 ３月１日よりライフケア小名浜会堂遠藤 慶徳さん（84歳）小名浜島 ３月４日よりあいばるファミリーホール泉館金野 賢二さん（53歳）小名浜島字館下 ３月４日より家族葬ホール 家族物語泉土屋 ハヤさん（87歳）勿来町四沢作田 ２月28日より自宅三森 浩晶さん（61歳）四倉町太夫坂 ３月６日よりライフケア平会堂

鳥居 サクさん（86歳）北茨城市大津町 ２月28日よりあいぱるホール大津会館

根本 昇さん（85歳）北茨城市平潟町 ３月４日よりアルコ会館 北茨城

