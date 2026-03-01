３月４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 坂本 竹子さん(77歳)
- 住所
- 平下神谷字宿
- 喪主
- 坂本 喜久雄さん
- 告別式
- ３月６日、リリーブホールかべや
山野邉久雄さん（65歳）錦町鈴鹿 ３月８日よりあいばるホールアデイ勿来会館
宮内マサ子さん（88歳）平赤井字大門 ３月１日よりJA葬祭家族葬ホールかべや
高倉カツ子さん（88歳）小名浜大原字丁新地 ２月27日より一心 いずみの家
緑川 孝行さん（83歳）勿来町窪田御前崎 ３月５日より家族葬ホール 家族物語 勿来
佐藤 由起さん（67歳）明治団地 ３月４日よりせきのホール
井上 和幸さん（77歳）内郷御厩町 ３月６日よりあいばるホール磐城会館
遠藤 昭さん（87歳）江名字寺作 ３月６日よりしらた斎場 ファミリオ神白
