３月４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

山野邉久雄さん（65歳）錦町鈴鹿 ３月８日よりあいばるホールアデイ勿来会館宮内マサ子さん（88歳）平赤井字大門 ３月１日よりJA葬祭家族葬ホールかべや高倉カツ子さん（88歳）小名浜大原字丁新地 ２月27日より一心 いずみの家緑川 孝行さん（83歳）勿来町窪田御前崎 ３月５日より家族葬ホール 家族物語 勿来佐藤 由起さん（67歳）明治団地 ３月４日よりせきのホール井上 和幸さん（77歳）内郷御厩町 ３月６日よりあいばるホール磐城会館遠藤 昭さん（87歳）江名字寺作 ３月６日よりしらた斎場 ファミリオ神白ＡＩで編集を行いました。