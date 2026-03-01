３月５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

強口 紀之さん（82歳）好間町中好間字中川原 ３月７日よりかげつ斎苑 好間斉藤キミ子さん（93歳）平塩字風内 ３月７日よりJA葬祭ラボールかべや須藤吉之助さん（93歳）小名浜岡小名字原木田19番地の３ ３月７日より本多斎苑 小名浜栁沼 鐵次さん（94歳）金山町南台 ３月７日よりアルコ会館 勿来岡田和久助さん（75歳）小名浜花畑町 ３月９日より本多斎苑 小名浜白土 公子さん（91歳）内郷綴町高野作 ３月９日よりあいばるホール磐城会館志賀 美子さん（102歳）小名浜野田字田中 ３月７日よりかげつ斎苑 湯本藁谷 悦雄さん（76歳）明治団地 ３月９日よりいわき迎賓館さがみ典礼水野ツヤ子さん（87歳）泉ヶ丘三丁目 ３月７日よりやすらぎの杜遠野平子 好孝さん（86歳）遠野町入遠野字有実 ３月９日よりやすらぎの杜遠野ＡＩで編集を行いました。