３月５日（お悔やみ情報）

小川地区
- 故人氏名
- 大平 政子さん(90歳)
- 住所
- 小川町塩田字北前
- 喪主
- 大平 三二彦さん
- 告別式
- ３月６日、清翔苑 平
強口 紀之さん（82歳）好間町中好間字中川原 ３月７日よりかげつ斎苑 好間
斉藤キミ子さん（93歳）平塩字風内 ３月７日よりJA葬祭ラボールかべや
須藤吉之助さん（93歳）小名浜岡小名字原木田19番地の３ ３月７日より本多斎苑 小名浜
栁沼 鐵次さん（94歳）金山町南台 ３月７日よりアルコ会館 勿来
岡田和久助さん（75歳）小名浜花畑町 ３月９日より本多斎苑 小名浜
白土 公子さん（91歳）内郷綴町高野作 ３月９日よりあいばるホール磐城会館
志賀 美子さん（102歳）小名浜野田字田中 ３月７日よりかげつ斎苑 湯本
藁谷 悦雄さん（76歳）明治団地 ３月９日よりいわき迎賓館さがみ典礼
水野ツヤ子さん（87歳）泉ヶ丘三丁目 ３月７日よりやすらぎの杜遠野
平子 好孝さん（86歳）遠野町入遠野字有実 ３月９日よりやすらぎの杜遠野
