５月２９日（お悔やみ情報）

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こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

小名浜地区 故人氏名 髙尾 伊玖子さん(87歳) 住所 小名浜金成字町田 喪主 髙尾 昇さん 告別式 ６月１日、山光堂メモリアルホール迎賓館



熊谷ミツ子さん（88歳）三和町中三坂字湯ノ向 ６月１日よりJA葬祭ラボール三和

川澄 清二さん（85歳）泉玉露二丁目 ５月30日よりアルコ会館 泉

秋元 ユキさん（97歳）勿来町四沢向 ５月30日よりセレモニーホールしんえい

筥﨑 良子さん（94歳）小名浜字定西 ６月１日より本多斎苑 小名浜

鈴木多美代さん（95歳）遠野町上遠野字原前 ５月31日よりやすらぎの杜 遠野

堀井和歌子さん（83歳）泉ヶ丘 ５月26日よりあいぱるホール泉会館

吉田 敬一さん（69歳）永崎字町田 ６月１日よりしらた斎場 ファミリオ神白

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最新の新聞オンライン 會田シゲ子さん（95歳）四倉町中島字中島 ５月26日よりJA葬祭家族葬ホールかべや熊谷ミツ子さん（88歳）三和町中三坂字湯ノ向 ６月１日よりJA葬祭ラボール三和川澄 清二さん（85歳）泉玉露二丁目 ５月30日よりアルコ会館 泉秋元 ユキさん（97歳）勿来町四沢向 ５月30日よりセレモニーホールしんえい筥﨑 良子さん（94歳）小名浜字定西 ６月１日より本多斎苑 小名浜鈴木多美代さん（95歳）遠野町上遠野字原前 ５月31日よりやすらぎの杜 遠野堀井和歌子さん（83歳）泉ヶ丘 ５月26日よりあいぱるホール泉会館吉田 敬一さん（69歳）永崎字町田 ６月１日よりしらた斎場 ファミリオ神白







