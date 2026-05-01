５月２９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
小名浜地区
- 故人氏名
- 髙尾 伊玖子さん(87歳)
- 住所
- 小名浜金成字町田
- 喪主
- 髙尾 昇さん
- 告別式
- ６月１日、山光堂メモリアルホール迎賓館
會田シゲ子さん（95歳）四倉町中島字中島 ５月26日よりJA葬祭家族葬ホールかべや
熊谷ミツ子さん（88歳）三和町中三坂字湯ノ向 ６月１日よりJA葬祭ラボール三和
川澄 清二さん（85歳）泉玉露二丁目 ５月30日よりアルコ会館 泉
秋元 ユキさん（97歳）勿来町四沢向 ５月30日よりセレモニーホールしんえい
筥﨑 良子さん（94歳）小名浜字定西 ６月１日より本多斎苑 小名浜
鈴木多美代さん（95歳）遠野町上遠野字原前 ５月31日よりやすらぎの杜 遠野
堀井和歌子さん（83歳）泉ヶ丘 ５月26日よりあいぱるホール泉会館
吉田 敬一さん（69歳）永崎字町田 ６月１日よりしらた斎場 ファミリオ神白
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熊谷ミツ子さん（88歳）三和町中三坂字湯ノ向 ６月１日よりJA葬祭ラボール三和
川澄 清二さん（85歳）泉玉露二丁目 ５月30日よりアルコ会館 泉
秋元 ユキさん（97歳）勿来町四沢向 ５月30日よりセレモニーホールしんえい
筥﨑 良子さん（94歳）小名浜字定西 ６月１日より本多斎苑 小名浜
鈴木多美代さん（95歳）遠野町上遠野字原前 ５月31日よりやすらぎの杜 遠野
堀井和歌子さん（83歳）泉ヶ丘 ５月26日よりあいぱるホール泉会館
吉田 敬一さん（69歳）永崎字町田 ６月１日よりしらた斎場 ファミリオ神白
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