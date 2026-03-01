福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

３月２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

大谷　孝昌さん（７４歳）平赤井字大作場　３月２日よりＪＡ葬祭ラボール平窪
鈴木サク子さん（９３歳）小浜町渚　３月２日よりアルコ会館泉
長瀬　ミワさん（９２歳）好間町榊小屋字中根　３月３日よりＪＡ葬祭ラポール平窪
大平　正勝さん（７１歳）植田町本町　３月２日より家族葬ホール家族物語勿来
瀧　　昌光さん（８１歳）小浜町北ノ作　２月２７日よりセレモニーホールしんえい
小林喜久雄さん（８３歳）小名浜字古湊　３月３日より本多斎苑小名浜
柴崎　ナミさん（９８歳）三和町下永井字大堀　３月３日よりせきのホール
大友　尚登さん（７３歳）小名浜玉川町　３月４日よりライフケア小名浜会堂
佐藤　光則さん（６７歳）遠野町滝字小久保１　２月２１日よりやすらぎの杜遠野
小玉セキ子さん（８８歳）遠野町入遠野字前田４２　３月３日よりやすらぎの杜遠野

青山　美江さん（１００歳）北茨城市華川町下相田　２月２１日よりあいばるホール磯原会館
