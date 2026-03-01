３月２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

大谷 孝昌さん（７４歳）平赤井字大作場 ３月２日よりＪＡ葬祭ラボール平窪鈴木サク子さん（９３歳）小浜町渚 ３月２日よりアルコ会館泉長瀬 ミワさん（９２歳）好間町榊小屋字中根 ３月３日よりＪＡ葬祭ラポール平窪大平 正勝さん（７１歳）植田町本町 ３月２日より家族葬ホール家族物語勿来瀧 昌光さん（８１歳）小浜町北ノ作 ２月２７日よりセレモニーホールしんえい小林喜久雄さん（８３歳）小名浜字古湊 ３月３日より本多斎苑小名浜柴崎 ナミさん（９８歳）三和町下永井字大堀 ３月３日よりせきのホール大友 尚登さん（７３歳）小名浜玉川町 ３月４日よりライフケア小名浜会堂佐藤 光則さん（６７歳）遠野町滝字小久保１ ２月２１日よりやすらぎの杜遠野小玉セキ子さん（８８歳）遠野町入遠野字前田４２ ３月３日よりやすらぎの杜遠野

青山 美江さん（１００歳）北茨城市華川町下相田 ２月２１日よりあいばるホール磯原会館

ＡＩで編集を行いました。

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン