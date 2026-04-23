４月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
佐川 佳水さん（92歳）常磐西郷町大夫 ４月25日よりかげつ斎苑 湯本
蛭田 静子さん（89歳）川部町北ノ内 ４月22日よりアルコ会館 勿来
鈴木理江子さん（76歳）常磐岩ヶ岡町台 ４月23日よりかげつ斎苑 湯本
齋藤 和男さん（93歳）小名浜大原小滝町 ４月24日より家族葬ホール 家族物語 小名浜
齋藤 好子さん（89歳）田人町石住字貝屋 ４月24日よりやすらぎの杜 遠野
太田 春惠さん（99歳）錦町花ノ井 ４月24日よりあいばるホールアデイ勿来会館
折笠智惠子さん（95歳）遠野町上根本字折松 ４月23日よりやすらぎの杜遠野
長瀬すみ江さん（75歳）湘南台一丁目 ４月23日より本多斎苑 小名浜
小野 京子さん（90歳）川部町川原 ４月23日よりセレモニーホールしんえい
平久江 虎男さん（81歳）北茨城市中郷町松井 ４月18日よりあいばるファミリーホール中郷館
蛭田 静子さん（89歳）川部町北ノ内 ４月22日よりアルコ会館 勿来
鈴木理江子さん（76歳）常磐岩ヶ岡町台 ４月23日よりかげつ斎苑 湯本
齋藤 和男さん（93歳）小名浜大原小滝町 ４月24日より家族葬ホール 家族物語 小名浜
齋藤 好子さん（89歳）田人町石住字貝屋 ４月24日よりやすらぎの杜 遠野
太田 春惠さん（99歳）錦町花ノ井 ４月24日よりあいばるホールアデイ勿来会館
折笠智惠子さん（95歳）遠野町上根本字折松 ４月23日よりやすらぎの杜遠野
長瀬すみ江さん（75歳）湘南台一丁目 ４月23日より本多斎苑 小名浜
小野 京子さん（90歳）川部町川原 ４月23日よりセレモニーホールしんえい
平久江 虎男さん（81歳）北茨城市中郷町松井 ４月18日よりあいばるファミリーホール中郷館
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