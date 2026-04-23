４月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

佐川 佳水さん（92歳）常磐西郷町大夫 ４月25日よりかげつ斎苑 湯本蛭田 静子さん（89歳）川部町北ノ内 ４月22日よりアルコ会館 勿来鈴木理江子さん（76歳）常磐岩ヶ岡町台 ４月23日よりかげつ斎苑 湯本齋藤 和男さん（93歳）小名浜大原小滝町 ４月24日より家族葬ホール 家族物語 小名浜齋藤 好子さん（89歳）田人町石住字貝屋 ４月24日よりやすらぎの杜 遠野太田 春惠さん（99歳）錦町花ノ井 ４月24日よりあいばるホールアデイ勿来会館折笠智惠子さん（95歳）遠野町上根本字折松 ４月23日よりやすらぎの杜遠野長瀬すみ江さん（75歳）湘南台一丁目 ４月23日より本多斎苑 小名浜小野 京子さん（90歳）川部町川原 ４月23日よりセレモニーホールしんえい

平久江 虎男さん（81歳）北茨城市中郷町松井 ４月18日よりあいばるファミリーホール中郷館

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