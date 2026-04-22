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お悔やみ

４月２１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

若松　教夫さん（82歳）渡辺町中釜戸字石神　４月25日よりアルコ会館 泉
酒主　佳代さん（76歳）小名浜字古湊　４月27日より本多斎苑 小名浜
矢野啓一郎さん（75歳）平赤井字田町　４月23日よりJA葬祭ラポール平
中澤　由利さん（63歳）泉ヶ丘一丁目　４月21日よりアルコ会館 泉
吉田　勝美さん（92歳）山田町上安行　４月13日より自宅
和田ハツ工さん（90歳）勿来町窪田白山　４月23日より家族葬ホール 家族物語 勿来
折笠アサノさん（93歳）遠野町上根本字上原田　４月17日よりやすらぎの杜遠野
岸　真理子さん（72歳）常磐湯本町山ノ神　４月21日よりたびだちの家一心
根本　輝男さん（85歳）内郷御台境町鬼越　４月23日より吉成斎苑 花の葬送
佐藤ミイ子さん（81歳）三和町中三坂字戸沢　４月21日よりセレモニーホールくさの彩華
草野　英子さん（86歳）小川町上小川字根本　４月24日よりライフケア平会堂

小板橋　肇さん（56歳）高萩市大字島名　４月18日よりあいばるホール高萩会館
田中　イクさん（86歳）双葉郡双葉町大字前田字前川原　４月21日よりアルコ会館 勿来
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