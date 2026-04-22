４月２１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

若松 教夫さん（82歳）渡辺町中釜戸字石神 ４月25日よりアルコ会館 泉酒主 佳代さん（76歳）小名浜字古湊 ４月27日より本多斎苑 小名浜矢野啓一郎さん（75歳）平赤井字田町 ４月23日よりJA葬祭ラポール平中澤 由利さん（63歳）泉ヶ丘一丁目 ４月21日よりアルコ会館 泉吉田 勝美さん（92歳）山田町上安行 ４月13日より自宅和田ハツ工さん（90歳）勿来町窪田白山 ４月23日より家族葬ホール 家族物語 勿来折笠アサノさん（93歳）遠野町上根本字上原田 ４月17日よりやすらぎの杜遠野岸 真理子さん（72歳）常磐湯本町山ノ神 ４月21日よりたびだちの家一心根本 輝男さん（85歳）内郷御台境町鬼越 ４月23日より吉成斎苑 花の葬送佐藤ミイ子さん（81歳）三和町中三坂字戸沢 ４月21日よりセレモニーホールくさの彩華草野 英子さん（86歳）小川町上小川字根本 ４月24日よりライフケア平会堂

小板橋 肇さん（56歳）高萩市大字島名 ４月18日よりあいばるホール高萩会館

田中 イクさん（86歳）双葉郡双葉町大字前田字前川原 ４月21日よりアルコ会館 勿来

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