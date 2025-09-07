１月３１日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 平地区 故人氏名 日塔 富江さん(88歳) 住所 平下神谷 喪主 日塔 孝彰さん 告別式 ２月５日リリーブホールかべや

佐藤 裕幸さん（64歳）佐糠町東二丁目 2月1日アルコ会館勿来

菅野 辰男さん（97歳）中央台飯野二丁目 2月1日アルコ会館いわき

大内 善郎さん（76歳）郷ケ丘三丁目 2月4日アルコ会館いわき

佐々木サヱ子さん（86歳）内郷高坂町 1月29日さがみ内郷斎場

三田 秋夫さん（97歳）植田町根小屋 1月29日あいぱるホールアデイ勿来会館

鈴木 武夫さん（90歳）北茨城市華川町中妻 2月3日あいぱるホール磯原会館

