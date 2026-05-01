５月１３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

小宅 裕子さん（67歳）沼部町八幡前 ５月13日よりアルコ会館 勿来吉田千菜美さん（７歳）泉町五丁目 ５月14日よりアルコ会館 泉蛭田 和子さん（85歳）小名浜玉川町北 ５月15日よりあいばるホール小名浜会館伊藤スミ子さん（86歳）内郷高坂町一丁目 ５月15日よりかげつ斎苑 好間草野 芳子さん（96歳）三和町下市萱字遅川 ５月15日よりJA葬祭ラポール三和金成 初美さん（70歳）四倉町駒込字空地 ５月15日よりJA葬祭ラボール平窪小林 百代さん（84歳）常磐湯本町 ５月１日よりライフケア湯本会堂

坂本 茂さん（73歳）北茨城市華川町日場 ５月14日よりアルコ会館 中郷

長谷川 昇さん（72歳）北茨城市関本町関本中 ５月８日よりあいばるホール磯原会館

小松 弘さん（93歳）北茨城市大津町 ５月８日よりあいぱるホール磯原会館

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