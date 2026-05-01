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お悔やみ

５月１３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

小宅　裕子さん（67歳）沼部町八幡前　５月13日よりアルコ会館 勿来
吉田千菜美さん（７歳）泉町五丁目　５月14日よりアルコ会館 泉
蛭田　和子さん（85歳）小名浜玉川町北　５月15日よりあいばるホール小名浜会館
伊藤スミ子さん（86歳）内郷高坂町一丁目　５月15日よりかげつ斎苑 好間
草野　芳子さん（96歳）三和町下市萱字遅川　５月15日よりJA葬祭ラポール三和
金成　初美さん（70歳）四倉町駒込字空地　５月15日よりJA葬祭ラボール平窪
小林　百代さん（84歳）常磐湯本町　５月１日よりライフケア湯本会堂

坂本　　茂さん（73歳）北茨城市華川町日場　５月14日よりアルコ会館 中郷
長谷川　昇さん（72歳）北茨城市関本町関本中　５月８日よりあいばるホール磯原会館
小松　　弘さん（93歳）北茨城市大津町　５月８日よりあいぱるホール磯原会館
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