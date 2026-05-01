５月１４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

草野喜枝子さん（86）三和町差塩字堀添 ５月18日よりJA葬祭ラボール三和鳴澤 勝彦さん（86）植田町南町二丁目 ５月17日よりアルコ会館勿来山田 清紀さん（68）平字正内町 ５月17日よりJA葬祭ラボールかべや高木 昌子さん（90）江畑町 ５月12日より家族葬ホール家族物語勿来久野くに子さん（87）小名浜岡小名 ５月18日よりライフケア小名浜会堂志賀 律子さん（88）小名浜字古湊 ５月20日よりメモリアルホールみよの杜鈴木イツ子さん（91）小川町西小川字館 ５月12日よりJA葬祭ラボール平窪吉田 禮子さん（89）江名字安竜 ５月15日よりしらた斎場塩屋崎

加藤 幸さん（93）日立市十王町友部 ５月15日よりあいばるファミリーホール高萩館

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