５月１４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
草野喜枝子さん（86）三和町差塩字堀添 ５月18日よりJA葬祭ラボール三和
鳴澤 勝彦さん（86）植田町南町二丁目 ５月17日よりアルコ会館勿来
山田 清紀さん（68）平字正内町 ５月17日よりJA葬祭ラボールかべや
高木 昌子さん（90）江畑町 ５月12日より家族葬ホール家族物語勿来
久野くに子さん（87）小名浜岡小名 ５月18日よりライフケア小名浜会堂
志賀 律子さん（88）小名浜字古湊 ５月20日よりメモリアルホールみよの杜
鈴木イツ子さん（91）小川町西小川字館 ５月12日よりJA葬祭ラボール平窪
吉田 禮子さん（89）江名字安竜 ５月15日よりしらた斎場塩屋崎
加藤 幸さん（93）日立市十王町友部 ５月15日よりあいばるファミリーホール高萩館
鳴澤 勝彦さん（86）植田町南町二丁目 ５月17日よりアルコ会館勿来
山田 清紀さん（68）平字正内町 ５月17日よりJA葬祭ラボールかべや
高木 昌子さん（90）江畑町 ５月12日より家族葬ホール家族物語勿来
久野くに子さん（87）小名浜岡小名 ５月18日よりライフケア小名浜会堂
志賀 律子さん（88）小名浜字古湊 ５月20日よりメモリアルホールみよの杜
鈴木イツ子さん（91）小川町西小川字館 ５月12日よりJA葬祭ラボール平窪
吉田 禮子さん（89）江名字安竜 ５月15日よりしらた斎場塩屋崎
加藤 幸さん（93）日立市十王町友部 ５月15日よりあいばるファミリーホール高萩館
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