１月１３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

四倉地区

故人氏名
猪狩 イミ子さん(90歳)
住所
四倉町字西三丁目
喪主
猪狩　新一さん
告別式
1月9日にリリーブホールさんえい
青木　育子さん（63歳）泉ケ丘　1月15日あいぱるホール泉会館
星　シゲノさん（95歳）四倉町塩木字高橋本　1月15日JA葬祭ラポール四倉
大越チヨ子さん（76歳）内郷宮町中沢　1月9日自宅
鈴木　和助さん（95歳）中央台飯野一丁目　1月14日アルコ会館いわき
根本キミヨさん（94歳）三和町下三坂字南作　1月13日セレモニーホールくさの彩華
松崎　輝幸さん（88歳）四倉町　1月5日に家族葬を執り行った
鈴木トシ子さん（95歳）四倉町下仁井田　1月13日泰雲閣

荒井　清美さん（74歳）北茨城市磯原町木皿　1月13日あいぱるホール磯原会館
