１月１３日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

四倉地区 故人氏名 猪狩 イミ子さん(90歳) 住所 四倉町字西三丁目 喪主 猪狩 新一さん 告別式 1月9日にリリーブホールさんえい



星 シゲノさん（95歳）四倉町塩木字高橋本 1月15日JA葬祭ラポール四倉

大越チヨ子さん（76歳）内郷宮町中沢 1月9日自宅

鈴木 和助さん（95歳）中央台飯野一丁目 1月14日アルコ会館いわき

根本キミヨさん（94歳）三和町下三坂字南作 1月13日セレモニーホールくさの彩華

松崎 輝幸さん（88歳）四倉町 1月5日に家族葬を執り行った

鈴木トシ子さん（95歳）四倉町下仁井田 1月13日泰雲閣 青木 育子さん（63歳）泉ケ丘 1月15日あいぱるホール泉会館星 シゲノさん（95歳）四倉町塩木字高橋本 1月15日JA葬祭ラポール四倉大越チヨ子さん（76歳）内郷宮町中沢 1月9日自宅鈴木 和助さん（95歳）中央台飯野一丁目 1月14日アルコ会館いわき根本キミヨさん（94歳）三和町下三坂字南作 1月13日セレモニーホールくさの彩華松崎 輝幸さん（88歳）四倉町 1月5日に家族葬を執り行った鈴木トシ子さん（95歳）四倉町下仁井田 1月13日泰雲閣 荒井 清美さん（74歳）北茨城市磯原町木皿 1月13日あいぱるホール磯原会館

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン







