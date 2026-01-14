１月１３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 猪狩 イミ子さん(90歳)
- 住所
- 四倉町字西三丁目
- 喪主
- 猪狩 新一さん
- 告別式
- 1月9日にリリーブホールさんえい
青木 育子さん（63歳）泉ケ丘 1月15日あいぱるホール泉会館
星 シゲノさん（95歳）四倉町塩木字高橋本 1月15日JA葬祭ラポール四倉
大越チヨ子さん（76歳）内郷宮町中沢 1月9日自宅
鈴木 和助さん（95歳）中央台飯野一丁目 1月14日アルコ会館いわき
根本キミヨさん（94歳）三和町下三坂字南作 1月13日セレモニーホールくさの彩華
松崎 輝幸さん（88歳）四倉町 1月5日に家族葬を執り行った
鈴木トシ子さん（95歳）四倉町下仁井田 1月13日泰雲閣
荒井 清美さん（74歳）北茨城市磯原町木皿 1月13日あいぱるホール磯原会館
