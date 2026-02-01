２月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

新妻ヨシ子さん（87歳）平下神谷字赤沼 2月20日よりJA葬祭ラボールかべや嵐田 孝夫さん（79歳）中央台鹿島三丁目 2月19日よりメモリアルホールみよの杜矢代美津子さん（80歳）常磐下湯長谷町一丁目 2月20日よりかげつ斎苑 湯本大月 義尊さん（76歳）遠野町滝字馬場前 2月19日よりやすらぎの杜遠野松崎 勉さん（90歳）平字三倉 2月20日よりせきのホール三浦 久雄さん（89歳）内郷宮町峰根 2月19日よりあいぱるホール磐城会館松本 榮安さん（100歳）川前町下桶売字志田名75-2 2月19日よりセレモニーホールくさの彩華荻野 高男さん（87歳）小川町福岡 2月20日よりJA葬祭ラボール平窪

村田 千代さん（100歳）北茨城市磯原町磯原 2月13日よりあいばるファミリーホール磯原館

根本 弘之さん（84歳）北茨城市磯原町磯原 2月15日よりあいばるファミリーホール中郷館

伊藤 義末さん（98歳）茨城県高萩市島名 2月19日よりあいばるホール高萩会館

金澤 泰子さん（74歳）日立市田尻町 2月13日よりあいばるファミリーホール高萩館

佐藤 徹央さん（85歳）北茨城市磯原町大塚 2月20日よりあいばるホール磯原会館

