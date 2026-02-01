福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

２月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
諏訪　　繁さん(89歳)
住所
平中山字矢ノ倉
喪主
祀主は諏訪　幸司さん
告別式
20日、山光堂メモリアルホール迎賓館
新妻ヨシ子さん（87歳）平下神谷字赤沼　2月20日よりJA葬祭ラボールかべや
嵐田　孝夫さん（79歳）中央台鹿島三丁目　2月19日よりメモリアルホールみよの杜
矢代美津子さん（80歳）常磐下湯長谷町一丁目　2月20日よりかげつ斎苑 湯本
大月　義尊さん（76歳）遠野町滝字馬場前　2月19日よりやすらぎの杜遠野
松崎　　勉さん（90歳）平字三倉　2月20日よりせきのホール
三浦　久雄さん（89歳）内郷宮町峰根　2月19日よりあいぱるホール磐城会館
松本　榮安さん（100歳）川前町下桶売字志田名75-2　2月19日よりセレモニーホールくさの彩華
荻野　高男さん（87歳）小川町福岡　2月20日よりJA葬祭ラボール平窪

村田　千代さん（100歳）北茨城市磯原町磯原　2月13日よりあいばるファミリーホール磯原館
根本　弘之さん（84歳）北茨城市磯原町磯原　2月15日よりあいばるファミリーホール中郷館
伊藤　義末さん（98歳）茨城県高萩市島名　2月19日よりあいばるホール高萩会館
金澤　泰子さん（74歳）日立市田尻町　2月13日よりあいばるファミリーホール高萩館
佐藤　徹央さん（85歳）北茨城市磯原町大塚　2月20日よりあいばるホール磯原会館
ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン



PR：地域密着型の金融機関（信用組合）。地域社会への貢献を使命とし、地元の企業や住民が対象の預金・融資などの金融サービスを提供しています。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP