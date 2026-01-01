福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

１月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
植村　文紀さん(83歳)
住所
平字五町目
喪主
植村　忠敬さん
告別式
13日より山光堂メモリアルホール迎賓館

四倉地区

故人氏名
木田　晴康さん(87歳)
住所
四倉町下柳生字宮下
喪主
木田　直之さん
告別式
15日よりリリーブホールさんえい

小川地区

故人氏名
橋本 ナミ子さん(89歳)
住所
小川町塩田
喪主
橋本　克二さん
告別式
１月９日、清翔苑　平
最新の新聞オンライン

いわき市

武田 ハルノさん （98歳）
住所: 錦町上中田
家族葬: 1月13日
場所: あいばるホール泉会館

緑川 勝廣さん （96歳）
住所: 植田町桜台
告別式: 1月14日
場所: アルコ会館 勿来

石川 守江さん （75歳）
住所: 常磐下湯長谷町三丁目
告別式: 1月13日
場所: さがみ葬斎会館 いわき

青木 育子さん （63歳）
住所: 泉ケ丘
告別式: 1月15日
場所: あいばるホール泉会館

大平 ユキエさん （93歳）
住所: 岩間町上山
告別式: 1月13日
場所: アルコ会館 勿来

箱崎 ヒテ子さん （91歳）
住所: 平沼ノ内字原後
告別式: 1月14日
場所: しらた斎場 塩屋崎

志賀 サヨさん （96歳）
住所: 勿来町関田南町
告別式: 1月14日
場所: あいばるホールアデイ勿来会館

吉田 穣さん （80歳）
住所: 泉町一丁目
告別式: 1月13日
場所: アルコ会館 泉

船生 ミチ子さん （94歳）
住所: 平赤井字大平
告別式: 1月12日
場所: かげつ斎苑 好問

吉成 昭子さん （95歳）
住所: 平字九品寺町
葬場祭: 1月12日
場所: せきのホール

濱田 淳子さん （81歳）
住所: 泉町黒須野字早稲田
告別式: 1月17日
場所: あいばるホール泉会館

酒井 宏さん （43歳）
住所: 常磐上矢田町
葬場祭: 1月13日
場所: アルコ会館 いわき

須田 圭子さん （83歳）
住所: 四倉町長友字五反田
家族葬: 1月9日
場所: JA葬祭ラボール四倉

菅野 祐美さん （73歳）
住所: 内郷内町桜本
告別式: 1月8日
場所: 総合葬祭せきの

いわき市外

猪狩 保さん （101歳）
住所: 双葉郡富岡町大字夜の森北二丁目
告別式: 1月14日
場所: せきのホール

橋本 寿々代さん （109歳）
住所: 高萩市大字石滝
告別式: 1月7日
場所: あいばるファミリーホール高萩館




