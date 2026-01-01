１月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 植村 文紀さん(83歳)
- 住所
- 平字五町目
- 喪主
- 植村 忠敬さん
- 告別式
- 13日より山光堂メモリアルホール迎賓館
四倉地区
- 故人氏名
- 木田 晴康さん(87歳)
- 住所
- 四倉町下柳生字宮下
- 喪主
- 木田 直之さん
- 告別式
- 15日よりリリーブホールさんえい
小川地区
- 故人氏名
- 橋本 ナミ子さん(89歳)
- 住所
- 小川町塩田
- 喪主
- 橋本 克二さん
- 告別式
- １月９日、清翔苑 平
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン
いわき市
武田 ハルノさん （98歳）
住所: 錦町上中田
家族葬: 1月13日
場所: あいばるホール泉会館
緑川 勝廣さん （96歳）
住所: 植田町桜台
告別式: 1月14日
場所: アルコ会館 勿来
石川 守江さん （75歳）
住所: 常磐下湯長谷町三丁目
告別式: 1月13日
場所: さがみ葬斎会館 いわき
青木 育子さん （63歳）
住所: 泉ケ丘
告別式: 1月15日
場所: あいばるホール泉会館
大平 ユキエさん （93歳）
住所: 岩間町上山
告別式: 1月13日
場所: アルコ会館 勿来
箱崎 ヒテ子さん （91歳）
住所: 平沼ノ内字原後
告別式: 1月14日
場所: しらた斎場 塩屋崎
志賀 サヨさん （96歳）
住所: 勿来町関田南町
告別式: 1月14日
場所: あいばるホールアデイ勿来会館
吉田 穣さん （80歳）
住所: 泉町一丁目
告別式: 1月13日
場所: アルコ会館 泉
船生 ミチ子さん （94歳）
住所: 平赤井字大平
告別式: 1月12日
場所: かげつ斎苑 好問
吉成 昭子さん （95歳）
住所: 平字九品寺町
葬場祭: 1月12日
場所: せきのホール
濱田 淳子さん （81歳）
住所: 泉町黒須野字早稲田
告別式: 1月17日
場所: あいばるホール泉会館
酒井 宏さん （43歳）
住所: 常磐上矢田町
葬場祭: 1月13日
場所: アルコ会館 いわき
須田 圭子さん （83歳）
住所: 四倉町長友字五反田
家族葬: 1月9日
場所: JA葬祭ラボール四倉
菅野 祐美さん （73歳）
住所: 内郷内町桜本
告別式: 1月8日
場所: 総合葬祭せきの
いわき市外
猪狩 保さん （101歳）
住所: 双葉郡富岡町大字夜の森北二丁目
告別式: 1月14日
場所: せきのホール
橋本 寿々代さん （109歳）
住所: 高萩市大字石滝
告別式: 1月7日
場所: あいばるファミリーホール高萩館