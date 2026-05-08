５月７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

星山 千代さん（94歳）錦町上中田 ５月９日よりあいばるホールアデイ勿来会館折笠千代子さん（89歳）遠野町入遠野字南 ５月８日よりやすらぎの杜遠野山﨑あさゑさん（97歳）郷ケ丘二丁目 ５月７日よりライフケア平会堂佐川スイ子さん（90歳）遠野町入遠野字弁平 ５月７日よりやすらぎの杜遠野上川 順一さん（93歳）明治団地 ５月９日よりライフケア平会堂

鈴木 隆雄さん（94歳）北茨城市中郷町小野矢指 ５月７日よりアルコ会館中郷

伊藤とし子さん（89歳）茨城県北茨城市大津町 ５月８日よりあいばるホール大津会館

西山 愛子さん（90歳）双葉郡双葉町大字長塚字観音堂 ５月８日よりアルコ会館いわき

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