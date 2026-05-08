５月７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 根本 清三さん(83歳)
- 住所
- 郷ケ丘一丁目
- 喪主
- 根本 幸裕さん
- 告別式
- ５月６日より山光堂メモリアルホール迎賓館で執り行った
星山 千代さん（94歳）錦町上中田 ５月９日よりあいばるホールアデイ勿来会館
折笠千代子さん（89歳）遠野町入遠野字南 ５月８日よりやすらぎの杜遠野
山﨑あさゑさん（97歳）郷ケ丘二丁目 ５月７日よりライフケア平会堂
佐川スイ子さん（90歳）遠野町入遠野字弁平 ５月７日よりやすらぎの杜遠野
上川 順一さん（93歳）明治団地 ５月９日よりライフケア平会堂
鈴木 隆雄さん（94歳）北茨城市中郷町小野矢指 ５月７日よりアルコ会館中郷
折笠千代子さん（89歳）遠野町入遠野字南 ５月８日よりやすらぎの杜遠野
山﨑あさゑさん（97歳）郷ケ丘二丁目 ５月７日よりライフケア平会堂
佐川スイ子さん（90歳）遠野町入遠野字弁平 ５月７日よりやすらぎの杜遠野
上川 順一さん（93歳）明治団地 ５月９日よりライフケア平会堂
鈴木 隆雄さん（94歳）北茨城市中郷町小野矢指 ５月７日よりアルコ会館中郷
伊藤とし子さん（89歳）茨城県北茨城市大津町 ５月８日よりあいばるホール大津会館
西山 愛子さん（90歳）双葉郡双葉町大字長塚字観音堂 ５月８日よりアルコ会館いわき
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