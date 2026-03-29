３月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
齋藤 榮さん（88歳）小名浜大原堀米 ３月24日よりあいばるファミリーホール泉館
箱根 薫さん（89歳）平赤井比良二丁目 ３月26日よりJA葬祭フレンド会館平窪
高萩キクエさん（79歳）内郷高坂町 ３月31日よりあいばるホール磐城会館
久野 征二さん（83歳）平赤井字窪田 ３月29日よりJA葬祭ラボール平窪
金成 一子さん（89歳）錦町重殿 ３月29日よりあいばるホールアデイ勿来会館
蛭田 弘幸さん（90歳）田人町黒田字台 ３月29日よりJA葬祭ラポール
佐藤 保博さん（76歳）好間町北好間 ３月27日より家族葬ホール 家族物語 好間
塚本アサエさん（88歳）小島町二丁目 ３月26日より総合葬祭せきの
高木 海安さん（21歳）薄磯 ３月28日よりしらた斎場 塩屋崎
佐藤カツヨさん（92歳）小名浜住吉 ３月29日よりライフケア小名浜会堂
坂本 充子さん（86歳）双葉郡楢葉町大字井出 ４月１日より三本木会館 檜葉
箱根 薫さん（89歳）平赤井比良二丁目 ３月26日よりJA葬祭フレンド会館平窪
高萩キクエさん（79歳）内郷高坂町 ３月31日よりあいばるホール磐城会館
久野 征二さん（83歳）平赤井字窪田 ３月29日よりJA葬祭ラボール平窪
金成 一子さん（89歳）錦町重殿 ３月29日よりあいばるホールアデイ勿来会館
蛭田 弘幸さん（90歳）田人町黒田字台 ３月29日よりJA葬祭ラポール
佐藤 保博さん（76歳）好間町北好間 ３月27日より家族葬ホール 家族物語 好間
塚本アサエさん（88歳）小島町二丁目 ３月26日より総合葬祭せきの
高木 海安さん（21歳）薄磯 ３月28日よりしらた斎場 塩屋崎
佐藤カツヨさん（92歳）小名浜住吉 ３月29日よりライフケア小名浜会堂
坂本 充子さん（86歳）双葉郡楢葉町大字井出 ４月１日より三本木会館 檜葉
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