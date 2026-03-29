３月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

齋藤 榮さん（88歳）小名浜大原堀米 ３月24日よりあいばるファミリーホール泉館箱根 薫さん（89歳）平赤井比良二丁目 ３月26日よりJA葬祭フレンド会館平窪高萩キクエさん（79歳）内郷高坂町 ３月31日よりあいばるホール磐城会館久野 征二さん（83歳）平赤井字窪田 ３月29日よりJA葬祭ラボール平窪金成 一子さん（89歳）錦町重殿 ３月29日よりあいばるホールアデイ勿来会館蛭田 弘幸さん（90歳）田人町黒田字台 ３月29日よりJA葬祭ラポール佐藤 保博さん（76歳）好間町北好間 ３月27日より家族葬ホール 家族物語 好間塚本アサエさん（88歳）小島町二丁目 ３月26日より総合葬祭せきの高木 海安さん（21歳）薄磯 ３月28日よりしらた斎場 塩屋崎佐藤カツヨさん（92歳）小名浜住吉 ３月29日よりライフケア小名浜会堂

坂本 充子さん（86歳）双葉郡楢葉町大字井出 ４月１日より三本木会館 檜葉

ＡＩで編集を行いました。

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン