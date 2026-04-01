４月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

岩淵 武志さん（95歳）洋向台三丁目 ４月８日よりしらた斎場 ファミリオ神白山野邉美和子さん（96歳）平泉崎字前原 ４月８日よりJA葬祭ラボールかべや坂本 正子さん（82歳）平下大越字山ノ神 ４月13日よりJA葬祭ラポール平高萩 和正さん（85歳）小名浜玉川町 ４月13日よりあいばるホール小名浜会館新家 励子さん（85歳）平下神谷字南一里塚 ４月14日よりせきのホール渡邊 泰行さん（84歳）中央台高久一丁目 ４月15日よりせきのホール

荒木 敏雄さん（74歳）双葉郡大熊町大字熊字熊町 ４月14日よりあいばるホール磯原会館

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