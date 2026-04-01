４月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
岩淵 武志さん（95歳）洋向台三丁目 ４月８日よりしらた斎場 ファミリオ神白
山野邉美和子さん（96歳）平泉崎字前原 ４月８日よりJA葬祭ラボールかべや
坂本 正子さん（82歳）平下大越字山ノ神 ４月13日よりJA葬祭ラポール平
高萩 和正さん（85歳）小名浜玉川町 ４月13日よりあいばるホール小名浜会館
新家 励子さん（85歳）平下神谷字南一里塚 ４月14日よりせきのホール
渡邊 泰行さん（84歳）中央台高久一丁目 ４月15日よりせきのホール
荒木 敏雄さん（74歳）双葉郡大熊町大字熊字熊町 ４月14日よりあいばるホール磯原会館
山野邉美和子さん（96歳）平泉崎字前原 ４月８日よりJA葬祭ラボールかべや
坂本 正子さん（82歳）平下大越字山ノ神 ４月13日よりJA葬祭ラポール平
高萩 和正さん（85歳）小名浜玉川町 ４月13日よりあいばるホール小名浜会館
新家 励子さん（85歳）平下神谷字南一里塚 ４月14日よりせきのホール
渡邊 泰行さん（84歳）中央台高久一丁目 ４月15日よりせきのホール
荒木 敏雄さん（74歳）双葉郡大熊町大字熊字熊町 ４月14日よりあいばるホール磯原会館
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