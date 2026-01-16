１月１５日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン

ＡＩによって編集しております。

猪狩 榮子さん(88歳)

住所：いわき市佐糠町一丁目

葬場祭：1月17日(土)

場所：アルコ会館 勿来 ＡＩによって編集しております。猪狩 榮子さん(88歳)住所：いわき市佐糠町一丁目葬場祭：1月17日(土)場所：アルコ会館 勿来 木田 和男さん(95歳)

住所：いわき市平下大越字山ノ神

告別式：1月18日(日)

場所：JA葬祭ラポール平 秤谷 實さん(91歳)

住所：いわき市錦町糠塚

告別式：1月18日(日)

場所：あいばるホールアデイ勿来会館 村岡 八重子さん(97歳)

住所：いわき市久之浜町久之浜字北町

告別式：1月19日(月)

場所：JA葬祭ラポール四倉 高木 ヒサノさん(87歳)

住所：いわき市渡辺町松小屋字下平

告別式：1月18日(日)

場所：家族葬ホール家族物語泉 谷津 くに子さん(90歳)

住所：いわき市内郷宮町金坂

家族葬：1月12日(月)

場所：JA葬祭フレンド会館九品寺 中村 千枝子さん(73歳)

住所：いわき市小浜町台

告別式：1月17日(土)

場所：アルコ会館 泉 神田 美智子さん(81歳)

住所：いわき市小名浜玉川町北

家族葬にて執り行いました

場所：さがみ葬斎会館 いわき 菅本 嘉一さん(87歳)

住所：いわき市内郷御台境町

家族葬：1月19日(月)

場所：さがみ内郷斎場 大垣 洋樹さん(60歳)

住所：いわき市内郷高坂町大町

家族葬：12月26日(金)

場所：たびだちの家一心







